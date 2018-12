Pirogue à voile - Ecole de voile : Un financement participatif

Parole à Teiva Veronique :



« A l’heure où la Polynésie vit toujours sa renaissance culturelle, la navigation traditionnelle est encore peu connue de tous. Notre jeune start-up, composée de passionnés de la mer, souhaite ouvrir la première école itinérante de pirogue à voile. Cette école permettra aux classes scolaires, aux jeunes des quartiers défavorisés, aux associations, aux comités d’entreprise, aux familles, aux particuliers, aux touristes, de vivre une expérience de navigation liée à la culture et à l’histoire. L’école sensibilisera également à la protection de l’environnement, à la préservation du milieu marin et du littoral, en favorisant le sens de l’observations des éléments naturels, tels que le vent, la mer, les nuages, le soleil, les oiseaux... »



« Je navigue depuis mon plus jeune âge sur des bateaux de compétition et j’ai pu découvrir le globe grâce à ce sport. C’est devenu tellement fort que j’en ai fait mon métier et j’ai travaillé pour des clubs de voile et pour la Fédération de Voile comme conseiller technique après avoir passé tous les diplômes d’Etat nécessaires. Je constate néanmoins que peu de polynésiens pratiquent la voile de façon régulière (sauf dans le cadre de la Saga) et je trouve cette situation triste quand nous savons que nos ancêtres furent parmi les meilleurs navigateurs. »



« C’est sûr qu’avec des bateaux à voile venus d’ailleurs et la majorité des « voileux » à Tahiti originaires de métropole, cela n’attire pas la population locale. Je navigue et contribue bénévolement avec l’association Fa’afaite, dont je suis l’un des capitaines/formateurs et membre du conseil d’administration, et avec l’association Va’a Ta’ie Tautoru dont je suis secrétaire et régatier. »



« Aujourd’hui, toute mon énergie est focalisée sur le développement de la pirogue à voile, et je souhaite donner l’opportunité aux polynésiens et aux résidents de naviguer, de renouer avec nos traditions. J’aimerais également donner aux touristes l’occasion de découvrir notre culture dont nous sommes fiers. Plus encore, la navigation n’est pas qu’une histoire de plaisir et de communion sur l’eau, nous comptons bien susciter des vocations sportives et professionnelles en formant des champions de voile, de rame et surtout des moniteurs de voile et des capitaines. »