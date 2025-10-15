

Pirae se prépare pour sa coupe de France

Tahiti, le 13 novembre 2025 - À quelques jours de son 7e tour de coupe de France, l’AS Pirae déjà sur place, peaufine sa préparation. Entre acclimatation et entrainements, les joueurs de Vatea Terai sont prêts à affronter le Carnoux Football Club. L’équipe provençale évolue en Nationale 3 et sera un obstacle de taille pour Pirae. Mais les orange et blanc ont tous les atouts pour créer la surprise.



Arrivée en métropole il y a seulement quelques jours, la délégation de l’AS Pirae s’est rapidement mise au travail pour préparer le moment tant attendu de la saison : leur entrée en lice dans la coupe de France qui se fera ce samedi 15 novembre à 19 heures (8 heures pour Tahiti) sur le terrain du Carnoux football club.



L’obstacle semble élevé mais rappelons-nous l’exploit de l’AS Dragon l’année dernière qui avait éliminé au stade Pater une équipe de Nationale 1. Donc rien n’est impossible pour nos ’aito qui se sont surtout consacrés à la récupération du décalage horaire lors des premiers jours en gardant tout de même un rythme d’entrainement approprié pour ne pas perdre leurs automatismes. C’est en banlieue parisienne qu’ils ont élu domicile avant de rejoindre la Provence ou le climat sera plus clément. Dans leur programme de préparation, un match amical était prévu au campus du PSG à Poissy, contre l’équipe amateur du Paris Saint Germain qui évolue en Régionale 2. Un moment qui a permis aux joueurs de Pirae de visiter le centre d’entrainement du champion d’Europe. Une aubaine pour nos représentants qui seront surement galvanisé par ces moments. Malgré une courte défaite 3-2, les coéquipiers du capitaine Heimano Bourebare ont montré qu’ils avaient digéré leur voyage et qu’ils étaient prêts à relever le défi provençal.



Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 13 Novembre 2025 à 14:39




