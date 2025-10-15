

Pirae s’impose et se rassure avant la Coupe de France

Tahiti, le 2 novembre 2025 - En match avancé de la 6e journée de Ligue 1, l’AS Tamarii Punaruu recevait l’AS Pirae ce vendredi soir. Les locaux, sixièmes avant la rencontre, visaient une place dans le top 5. De son côté, Pirae, troisième, abordait ce match avec l’objectif de se rassurer et de maintenir une dynamique positive avant son déplacement dans l’Hexagone pour le 7e tour de la Coupe de France prévu le samedi 15 novembre. À l’issue d’un match maîtrisé, les visiteurs l’emportent sur le score de 4-0.



Dès les premières minutes du match opposant Pirae à Tamarii Punaruu, vendredi soir, Pirae prend le contrôle du ballon et impose son rythme. Tamarii Punaruu recule et tente de contenir les attaques adverses, mais la pression est rapidement payante pour les visiteurs. À la 10e minute, sur une action construite côté gauche, Ariiura Labaste reprend un centre au point de penalty et conclut d’une frappe croisée placée au point de penalty. Pirae ouvre le score : 1-0.



Cueillis à froid, les joueurs de Raimana Bu Luc tentent de répondre principalement sur coup de pied arrêté. Sur un coup franc légèrement excentré côté gauche de Tekaki Sangue, la frappe rentrante passe toutefois nettement au-dessus de la barre. Malgré cette tentative, Pirae reste solide et continue de faire circuler le ballon.



Pirae creuse l’écart



La domination des visiteurs se confirme rapidement. À la 20e minute, un corner tiré côté droit par Yohann Tihoni crée la panique dans la défense locale. Une première tête vient frapper la transversale, le ballon reste en jeu et Sandro Manu Tau reprend au second poteau pour pousser le ballon au fond : 2-0.



L’AS Tamarii Punaruu tente de ressortir, mais manque de précision et peine à enchaîner dans le camp adverse. Seule une tentative de Tekaki Sangue depuis l’extérieur de la surface vient inquiéter brièvement la défense, mais la balle passe au-dessus.



Pirae, plus réaliste, enfonce le clou avant la pause. À la 33e minute, une ouverture plein axe trouve Djanny Diarra, qui se défait de deux défenseurs avant de glisser le ballon sous le gardien. Un but plein d’efficacité qui porte le score à 3-0.



La première période se termine sur cette nette avance. Pirae se montre supérieur dans tous les secteurs du jeu : maîtrise du ballon, efficacité offensive, rigueur dans les duels. Punaruu, trop attentiste, n’a pas réussi à mettre en danger la défense orange et blanche.



Punaruu se réveille après la pause



Au retour des vestiaires, l’AS Tamarii Punaruu revient avec de meilleures intentions. Les locaux jouent plus haut, pressent la relance adverse et remportent davantage de duels. Cette attitude plus agressive se traduit rapidement par plusieurs situations dangereuses.



Sur un corner, une première frappe est contrée de justesse par un défenseur de Pirae. Quelques minutes plus tard, un second corner frappe la barre transversale, laissant le public croire à la réduction du score. Malgré ces opportunités, les coéquipiers de Fetu Tehaamoana manquent de précision devant le but.



Les locaux continuent d’insister, notamment sur coup franc. Une tentative longue distance passe au-dessus de tout le monde mais ne trouve aucun joueur pour la dévier. Pirae fait le dos rond et attend que l’orage passe.



Pirae résiste, puis assomme le match



Malgré la domination territoriale de Tamarii Punaruu en seconde période, Pirae ne flanche pas.



C’est même eux qui viennent enfoncer le clou définitivement. À la 85e minute, Diarra, déjà buteur, récupère un ballon côté gauche. Apercevant le gardien légèrement avancé, il tente une frappe lointaine excentrée, en rupture. Le ballon vient se loger dans le filet opposé. Un geste inspiré qui offre à Pirae son quatrième but du soir : 4-0.



Ce doublé personnel conclut parfaitement une prestation maîtrisée par l’ailier et par l’ensemble de son équipe.



Pirae prêt pour la Coupe de France



Pirae s’impose donc nettement sur la pelouse de Punaruu et valide une prestation sérieuse avant son déplacement en France. Avec ce succès, le club orange consolide sa place sur le podium et prend la deuxième place du championnat avec un match en plus. Les hommes de Vatea Terai gagnent en confiance avant leur rendez-vous en Coupe de France, samedi 15 novembre, contre Carnoux FC. “On a fait un match sérieux ce soir. L’objectif, c’était de ramener les quatre points, c’est ce que l’on a fait. On a réussi à produire du jeu malgré une surface de jeu très dure. On va maintenant se préparer pour la Coupe de France. Malheureusement, on a eu quelques blessures mais il nous reste un peu de temps pour soigner tout ça et être prêts pour le match.”



Du côté de l’AS Tamarii Punaruu, le coach Raimana Bu Luc peut regretter un certain attentisme en première période. Mais la bonne réaction de ses hommes au retour des vestiaires et les nombreuses situations dangereuses qu’ils se sont créées, permet de positiver : “On a eu du mal à rentrer dans le match car on avait mis en place un plan de jeu en rapport avec les absences dues aux vacances cette semaine et aux blessés. C’était un match avancé dans une période pas très favorable, mais c’est comme ça, on a essayé de s’adapter. On est revenus avec de meilleures intentions et un état d’esprit plus conquérant en deuxième mi-temps. On s’est procuré des occasions, je pense qu’on aurait mérité d’en mettre au moins un.”



Avec un point pris vendredi soir, les orange et noir de Tamarii Punaruu rentrent dans le top 5.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 2 Novembre 2025 à 12:21 | Lu 277 fois



