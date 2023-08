Pirae mixte champion du contre-la-montre par équipes

Tahiti, le 14 août 2023 - Les Championnats de Polynésie de cyclisme de contre-la-montre par équipes se sont déroulés dimanche matin à la Presqu’île de Tahiti, aux alentours de Vairao. Aucun club ne s’est engagé en Open hommes et c’est l’équipe mixte de Pirae qui a réalisé le meilleur chrono du jour et décroché le titre de champion de Polynésie.



Le Championnat de Polynésie 2023 de contre-la-montre par équipes n’a pas fait recette en termes de participation et en particulier au niveau de l’élite hommes, aucun club n’ayant engagé d’équipe dans la catégorie. Fei Pi, qui aurait pu réaliser la passe de trois aux Championnats de Polynésie 2023 après les succès de Taruia Krainer en contre-la-montre individuel et de Benjamin Zorgnotti lors de la course en ligne, a bien présenté une équipe, mais dans la catégorie Open mixte. Il est vrai qu’il faut au moins deux engagés dans une catégorie pour que le titre de champion de Polynésie soit décerné et que l’équipe élite hommes de Fei Pi n’aurait pu prétendre au titre dans sa catégorie si elle était la seule à s’aligner.



Les neuf équipes en lice dimanche ont évolué sur un parcours de 26,3 km avec départ et arrivée à la mairie de Vairao et des demi-tours fixés à la mairie de Toahotu et au PK 1 à Teahupo’o. Parcours sans aucun dénivelé et donc extrêmement roulant. Avec deux équipes au départ dans la catégorie Open mixte – soit la plus relevée du jour – c’est celle de l’AS Pirae, composée de Nuumoe Lintz, William Chung, Tavihauroa Lintz et de la féminine Poerava Van Bastolaire, qui s’y est montrée la plus performante en bouclant son parcours en 34’37’’ à plus de 45 km/h de moyenne. L’AS Fei Pi, emmenée par la féminine Élodie Touffet et ses partenaires Éric Chang Sang, Franck Soulon et François Guezennec, concédant 27 secondes sur la ligne d’arrivée.



Marara Tri, avec ses deux féminines Kylie et Joy Crawford, coéquipières de David Richmond, s’est imposé en access mixte en 40’42’’ et réalise un doublé en l’emportant également en access hommes avec le quatuor Manuarii et Fabrice Lau Fat, Fabian Tranne et Tenoha De Schoenburg avec un chrono de 38’06’’. Succès enfin en hors catégorie de l’entente Manarii Raufea (VCT), Randy Wong (VCT), Henri Chan (Reka) et Yves-Heimana Mana (Arue) qui a bouclé le parcours en 37’08’’. Prochain rendez-vous cycliste samedi avec le Grand Prix Monsieur Bricolage qui aura lieu sous la forme d’un critérium dans la zone de Fare Ute.