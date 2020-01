Pink Floyd Ma au pied du mur

On a voulu un nom un peu plus local

On va proposer un set d’une heure trente avec des chansons de l’album "Dark side of The Moon" et "The Wall" sorti plus tard.

Pink Floyd parle de thématiques qui sont encore d’actualité aujourd’hui et qui nous touchent, c’est pour ça que ça nous plaît

"Il y a par exemple la solitude ou bien l’argent et la cupidité avec le titre Money, les ravages de la drogue avec Brain damage, la construction de murs entre soit et les autres avec The Wall

il y a la beauté de la musique

extraordinaire, te fait t’évader

à planer