Philippe Peltier a peint le Tahiti d’hier

PAPEETE, le 17 octobre 2019 - Le peintre Philippe Peltier présente une trentaine de toiles à la galerie du Chevalet toute la semaine prochaine. Le vernissage aura lieu samedi matin, en présence de l’artiste.



" J’aime le temps d’avant, la Polynésie des années 50/60 ", indique Philippe Peltier qui a décidé de consacrer ses nouveaux tableaux à ces années-là. " Tous les ans, je change de thème ", précise celui qui s’est arrêté sur les scènes du quotidien d’avant 1980.



Originaire de la région nantaise, Philippe Peltier a toujours été attiré par les arts plastiques. Il dessine et peint depuis qu’il sait tenir un pinceau entre les mains.



À l’école, ses enseignants ne manquaient pas de le complimenter. À l’âge de 15 ans sa sœur lui a offert des toiles et de la peinture à l’huile pour qu’il explore son don. C’est à ce moment-là, véritablement, qu’il a plongé. Depuis, il n’a jamais arrêté. Les premiers traits, maladroits, ont évolué avec la pratique. Ils se sont affinés et affirmés.



Philippe Peltier a exposé ses premiers travaux à la Baule (il est originaire de Nantes en métropole). " Mes tableaux étaient alors très dépouillés, entre ciel et mer. "



Il s’est installé en Polynésie en 1983. À partir de 1991, il a commencé à s’exprimer sur des thèmes religieux, peignant notamment des icônes en feuilles d’or. " Je faisais également des portraits, sur commande, d’après photos. "



Valérie Prokop de la galerie du Chevalet l’a encouragé à réaliser une première exposition. Il s’est lancé, avec ses icônes et ses portraits. Le premier grand rendez-vous avec le public a eu lieu en 2013.



À partir de là, chaque année, l’artiste revient pour présenter de nouvelles toiles illustrant de nouveaux thèmes. Il a par exemple peint des trucks, il a été inspiré par l’eau, par le Heiva (il a montré l’évolution des costumes à cette occasion), par les petits bonheurs de la vie…



Malgré la variété des scènes et sujets, Philippe Peltier ne quitte jamais l’univers polynésien. Sa terre d’accueil continue de le nourrir, lui et ses œuvres.