

Philippe Caubère accusé de viols: son ex-avocate Marie Dosé en garde à vue pour altération de document

Créteil, France | AFP | mardi 07/10/2025 - Marie Dosé, l'ancienne avocate du comédien Philippe Caubère mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineures, a été placée en garde à vue pour altération de document dans l'enquête visant son ex-client, a indiqué le parquet de Créteil à l'AFP mardi.



Confirmant une information du Monde, le ministère public a confirmé "la garde à vue de Marie Dosé et de deux proches de Philippe Caubère dans une information judiciaire ouverte des chefs d'altération de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité", sans donner davantage de précisions quant aux faits reprochés à l'avocate.



Selon le quotidien, Me Dosé et les deux autres personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir fait disparaître un ordinateur personnel de M. Caubère, dont les contenus auraient pu se révéler compromettants pour le septuagénaire.



Le Monde indique que l'information judiciaire portant sur l'altération de document trouverait sa source dans une pièce du dossier principal, concernant les violences sexuelles pour lesquelles l'artiste est mis en examen.



Ce courriel datant de juin 2021, où M. Caubère aurait reproduit un message de son avocate de l'époque, évoque selon le quotidien une "décision de planquer (son) ordinateur".



Un appareil, poursuit Le Monde, qui pourrait avoir été celui que le comédien utilisait lors de la première plainte pour viols le visant, déposé par une femme en 2018 pour des faits survenus en 2010.



Le parquet avait classé cette plainte sans suite en 2019, "aucun élément" ne permettant "de corroborer les déclarations de la plaignante sur l'absence de consentement".



Cette plaignante avait été condamnée en septembre 2021 pour diffamation, condamnation incluant le versement de 1.000 euros "en réparation du préjudice moral" de l'artiste.



Contactée, Me Fanny Colin, actuel conseil du comédien, n'a pas souhaité faire de commentaire au sujet de cette procédure.



Figure de la scène théâtrale, Philippe Caubère avait été mis en examen en février 2024 pour des faits qui se sont déroulés selon les victimes en 2012 pour une première, et entre 2010 et 2019 pour une deuxième, avait précédemment détaillé le parquet.



Le comédien, âgé de 75 ans, est aussi mis en examen pour corruption de mineur de plus de 15 ans sur une troisième victime, des faits qui se sont déroulés entre 2019 et 2021, selon cette même source.



Dans cette information judiciaire, un réquisitoire supplétif a saisi en juillet le juge d'instruction concernant des faits de proxénétisme, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.



En mars, les procès-verbaux d'audition du comédien ont été annulés par la justice, en raison d'un "comportement déloyal" des enquêteurs qui l'avaient interrogé.



Philippe Caubère avait reconnu en janvier 2024 dans un communiqué transmis à l'AFP avoir eu une relation intime pendant quatre mois en 2012 avec une mineure âgée de 16 ans, une relation selon lui consentie.

