Pharmacie à Papara : Une pilule à avaler pour le Pays

En avril 2013, le président de la Polynésie avait autorisé la création d'une officine de pharmacie à Papara au niveau du PK 38,3. Cette autorisation nouvelle était accordée à la “Pharmacie de Taharuu” à titre dérogatoire. Les critères de population rendant alors impossible d'ouvrir une nouvelle pharmacie sur la commune tant que cette dernière ne disposait pas d'une population résidente de 14 000 habitants. Non content de cette faveur accordée à un nouveau concurrent, la seule pharmacie existante, la SNC Pharmacie de Papara, avait attaqué cet arrêté de création et avait obtenu gain de cause. Bis et ter repetita en 2016 et 2017 où les arrêtés accordant de nouveau cette dérogation, contre l'avis de l'ordre de pharmaciens, à la pharmacie de Taharuu, étaient annulés par le même tribunal administratif de Papeete, annulation confirmée en appel tant “il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins de la population exigeaient (…) la création à titre dérogatoire de l'officine projetée” qui se situait à 2 360 mètres de l'existante.