Pétanque - Trophée Tahiti Infos : Une finale exceptionnelle

Lots surprise triplette homme :



n° 124 : François Tetauira, Rodrigue Toomaru, Mariano Lin

Un veau, trois t-shirts et trois casquettes



n°279 : Ferdinand Utia, Pierre Hoatua, Jared Tchen

Un veau, trois t-shirts et trois casquettes



n°210 : Steeve Terei, Raimana Terei Edouard Hapaitahaa

Un carton poulet, trois t-shirts et trois casquettes



n°79: Remy Tuihaa, Noël Titihauri, Boules Boulestin

Un carton poulet, trois t-shirts et trois casquettes



n°234 : Pierre Jean, Jean Maono, Victor Rupea

Neufs boites de punu puatoro, trois t-shirts et trois casquettes



n°134 : Terii Hapaitahaa, Jean Jacques Graffe, Jordan Amin

Neufs boites de punu puatoro, trois t-shirts et trois casquettes



n°20 : Moohono Taimana, Michel Kapiri, Richard Maono

Neufs boites de punu puatoro, trois t-shirts et trois casquettes



n°7: Pea Teipoarii, Errol Teapehu, Tihoti Ateo

Neufs boites de punu puatoro, trois t-shirts et trois casquettes



n°19 : Freddy Tapea, Manatetua Utia, Fania Metua

Neufs boites de punu puatoro, trois t-shirts et trois casquettes



n°201: Gustave Terei, Neinei Terei, Paul Terei

Neufs boites de punu puatoro, trois t-shirts et trois casquettes



Lots surprise doublette femme :



n°93 : Brenda Aturia, Heikura Aka

Un veau, deux t-shirts et deux casquettes



n°40 : Dorita Tirao, Louise Teaotea

Un veau, deux t-shirts et deux casquettes



n°57 : Marylene Teriinatoofa, Julie Piafao

Un carton poulet, deux t-shirts et deux casquettes



n°50 Suzanne Delord, Adèle Afo

Un carton poulet, deux t-shirts et deux casquettes



n°39 : Flora Pihahuna, Teti Mata

Six boites de punu puatoro, deux t-shirts et deux casquettes



n°10 : Hei Maire Terei, Timeri Mahatia

Six boites de punu puatoro, deux t-shirts et deux casquettes



n°43 : Titaua Tetoe, Manulanie Parker

Six boites de punu puatoro, deux t-shirts et deux casquettes



n°108 : Paulette Maitui, Cindy Tengaripa

Six boites de punu puatoro, deux t-shirts et deux casquettes



n°5 : Jocelyne Tetopata, Ranihei Tetopata

Six boites de punu puatoro, deux t-shirts et deux casquettes



n°60 : Heitini Hitiura, Delphine Torii

Six boites de punu puatoro, deux t-shirts et deux casquettes