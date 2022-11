Pétanque : Les champions du monde ont tenu leur rang à la 'Aito Nui Cup

Tahiti, le 14 novembre 2022 – La première édition de la 'Aito Nui Cup s'est tenue, ce week-end, au boulodrome de Papara. Et les champions du monde de pétanque, Michel Loy et Maiki Molinas ainsi que Yoann Peillex, membre de la sélection suisse, ont fait respecter leur rang en remportant le tournoi en triplette.



Les pétanqueurs ont bravé la pluie tout au long du week-end pour prendre part à la première édition de la 'Aito Nui Cup, organisée au boulodrome Hotu Maru de Papara. Une compétition qui a rassemblé une soixantaine de participants engagés sur les tournois en triplette et en doublette. Parmi les inscrits, on retrouvait notamment deux champions du monde : Michel Loy d'abord, triple champion du monde en triplette (1994, 2004 et 2006) ; et le joueur suisse, Maïky Molinas, champion du monde de pétanque tête-à-tête (2019). Un autre pétanqueur suisse, Yoann Peillex, était également invité pour l'occasion. Une belle opposition pour les joueurs tahitiens.

Intouchables en triplette et défaits en doublette



Et les champions du monde ont fait respecter leur rang. Associés lors du tournoi en triplette, Loy, Molinas et Peillex ont survolé les débats à Papara. Ces derniers ont tracé leur chemin tout droit vers la finale où ils ont affronté le trio composé de Yann Nauta, Damas Make et de Kevin Bocahut. Une victoire nette, 13-4, des joueurs métropolitains qui resteront à jamais les premiers vainqueurs de la 'Aito Nui Cup. Dans la finale B, l'équipe de Georges Tahuaitu, Émilie Tiaiho et Manua Ly ont pris le meilleur sur le trio Ioane Paati-Romeo Tematahotoa-René Taputuarai.



Si les champions du monde ont été intouchables en triplette, ces derniers ont été défaits, dimanche, lors du tournoi en doublette. La paire Maïky Molinas-Michel Loy a vu sa route stoppée en demi-finale. Et Yoann Peillex, associé à Kevin Bocahut, s'est arrêté en quart. La victoire en doublette est revenue au duo formé par Damas Make et Samuel Rameha.



Et chez les dames, pour le tournoi en triplette on retiendra la victoire de Poerava Toomaru, April Tefaafana et de Vaiarii Garnier. Ces dernières ont pris le meilleur en finale sur Juliana Lee-Tham, Kelly Tetainanuiarii et Rauana Ly.

