

Perrier peut continuer à vendre de "l'eau minérale naturelle"

Marseille, France | AFP | vendredi 19/12/2025 - Au coeur d'un scandale depuis plusieurs mois sur la qualité de ses eaux, le géant agroalimentaire suisse Nestlé va finalement pouvoir continuer à utiliser l'appellation haut de gamme "eau minérale naturelle" pour sa marque phare Perrier.



Les autorités françaises avaient jusqu'à fin mars pour se prononcer mais c'est finalement juste avant le début des vacances de fin d'année qu'elles ont publié leur décision: Nestlé Waters pourra bien continuer à produire du Perrier avec l'appellation "eau minérale naturelle" sur son site de Vergèze (Gard), mais seulement sur deux de ses forages.



Selon un arrêté du préfet du Gard, Jérôme Bonet, publié vendredi et révélé par Radio France et Le Monde, l'entreprise "est autorisée à exploiter (...) après traitement et renforcement au gaz carbonique, l'eau minérale naturelle source Perrier issue du mélange des eaux des captages Romaine VI et Romaine VII" sur le site gardois.



Fin novembre, un hydrogéologue, désigné par l'Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie, s'était "prononcé favorablement sous réserves", émettant des recommandations.



L'arrêté impose que les contrôles sanitaires soient renforcés, avec par exemple sur les forages un suivi des paramètres microbiologiques chaque semaine. Et d'ici deux ans, la transmission d'un bilan pour "attester que la stabilité de la composition minérale de l'eau, la pureté originelle et la protection suffisante de la nappe exploitée sont vérifiées".



Et en cas de dépassement des valeurs limites réglementaires, les forages doivent être arrêtés.



- "Incompréhensible" -



Les trois autres forages du site, pour lesquels Nestlé n'avait pas demandé d'autorisation, "ne sont plus autorisés à l'exploitation" et leur canalisations devront être démantelées.



Nestlé Waters est au coeur d'un scandale après avoir admis en 2024 avoir utilisé par le passé des traitements interdits pour ses eaux. Ils ont été remplacés par une microfiltration à 0,2 micron dont la légalité a elle aussi été contestée, l'eau minérale naturelle ne pouvant faire l'objet de désinfection ou traitement de nature à modifier ses caractéristiques.



Nestlé Waters est ensuite passé à une microfiltration à 0,45 micron, ce qui l'a contraint à déposer en juillet de nouvelles demandes d'autorisation préfectorale pour pouvoir continuer à utiliser l'appellation "eau minérale naturelle".



Dans un communiqué, l'entreprise salue cette décision pour cette marque "emblématique du patrimoine français".



Elle "a été accueillie avec beaucoup de soulagement par toutes les équipes (...) qui ont travaillé sans relâche ces dernières années pour la réussite de cette transformation. C'est aussi une nouvelle importante pour le territoire gardois", souligne Laure Goutagneux, directrice générale de Nestlé Waters France, citée dans le communiqué.



En revanche pour Foodwatch, "cette décision est incompréhensible car Nestlé +n'a démontré que partiellement que les traitements de microfiltration à 0,45 µm n'avaient pas d'impact sur le microbisme naturel de l'eau+, selon l'Autorité régionale de la santé d'Occitanie citée par Le Monde". L'association estime que "la fraude, qui consiste à filtrer les eaux en bouteille, demeure caractérisée".



En décembre, Radio France avait révélé de nouveaux épisodes de contaminations depuis le retrait progressif des filtres interdits avec des milliers de palettes de bouteilles vertes bloquées après la détection "d'écarts bactériologiques".



En novembre, le tribunal judiciaire de Nanterre avait autorisé la poursuite de la commercialisation des eaux Perrier sous l'appellation "eau minérale naturelle", après un recours introduit en référé par l'UFC-Que Choisir.

le Vendredi 19 Décembre 2025






