Pérou : Lima ferme l'une de ses plages emblématiques en raison de la pollution


Crédit Connie FRANCE / AFP
Lima, Pérou | AFP | samedi 13/02/2026 - L'une des plages les plus emblématiques et fréquentées de Lima fermera dimanche, une mesure exceptionnelle justifiée par les autorités par la pollution causée par les détritus laissés par des dizaines de milliers de baigneurs chaque week-end.

La très populaire plage d'Agua Dulce, longue d'environ un kilomètre, accueille jusqu'à 70.000 visiteurs lors des fins de semaine pendant la saison estivale.

"Cette mesure est une façon de sensibiliser les vacanciers à la pollution qu'ils génèrent sur les plages", a déclaré vendredi à la presse le maire du district de Chorrillos, Richard Cortez.

Sa fermeture temporaire doit permettre également d'achever les opérations de nettoyage.

Selon la municipalité, près de 20 tonnes de déchets, entre bouteilles en plastique, verre et matières organiques, sont collectés chaque semaine sur le site. Les équipes de nettoyage ont notamment ramassé cette semaine la moitié d'un cochon rôti enfoui sous le sable.

"Cela dure depuis des années. Ce n'est pas une situation propre à un été. Le meilleur message à adresser à nos visiteurs, c'est la fermeture de la plage. Nous ne devons pas en arriver à une fermeture totale", a ajouté l'élu de ce district de la capitale péruvienne de plus de 10 millions d'habitants.

