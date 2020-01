Paul Lai : "Nous avons choisi des personnes qui n'étaient pas à la hauteur"

Paul Lai a notamment pointé du doigt les peines d'inéligibilité qui ont concerné deux tāvana de la commune : Bruno Sandras, condamné en 2014 dans l'affaire dite des "emplois fictifs" et qui a purgé sa peine de trois ans. Et plus récemment Puta'i Ta'ae, a vu sa condamnation à deux ans d’inéligibilité "avec exécution provisoire" pour abus de confiance dans l’affaire de l’association communale Taatira Ia Ora Papara, confirmée par le conseil d'état. "Au cours des dernières élections municipales nous avons choisi des personnes qui n'étaient pas à la hauteur. C'est surement pour cette raison qu'il y autant de monde qui se présente à Papara. Les gens ont envie de changement. Encore faut-il penser à servir avant de se servir", a expliqué le leader de Ia ha'amata'i ia Papara.



Sur sa liste le quinquagénaire a affirmé avoir réuni autour de lui des personnes de divers horizons. "J'ai dans mon équipe des personnes avec des compétences diverses. Certains sont dans la gestion et d'autres sont impliqués auprès de la jeunesse", a indiqué l’intéressé.



Ancien proche du Tavini puis de Béatrice Le Gayic lors des dernières municipales partielles de 2015, Paul Lai a affirmé ne vouloir compter sur aucun soutien de parti politique.