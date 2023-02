Patrick Galenon réélu à la tête de la CSTP-FO

Tahiti, le 24 février 2023 – Le grand congrès de la CSTP-FO s'est déroulé vendredi matin à Pirae. Patrick Galenon a été réélu comme secrétaire général du syndicat avec 90% des voix. Frédéric Souillot, à la tête de FO France avait fait le déplacement pour l'occasion



Comme tous les quatre ans, la CSTP-FO s'est réunie pour un grand congrès, vendredi matin à Pirae. Pour l'occasion, Fréderic Souillot, le secrétaire général de FO France avait fait le déplacement, de même que les représentants FO de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Dans une ambiance plutôt studieuse, les délégués ont voté pour élire le nouveau secrétaire général et trésorier général. Sans surprise mais surtout faute d'adversité, Patrick Galenon a été réélu à la tête de FO Polynésie avec 90% des voix. Après le suffrage qui s'est déroulé à main levée, le fraichement réélu Patrick Galenon a confié ressentir “une certaine fierté, surtout quand des gens croient en nous”. Il s'est malgré tout dit désolé de ne pas avoir fait l'unanimité, “c'est le principe dans ce genre d'élections de faire l'unanimité. J'espère donc pouvoir remédier à ça dans le futur”. L'ancien trésorier général a lui aussi été réélu pour quatre années supplémentaires à 98% des voix. Le reste du bureau sera lui dévoilé la semaine prochaine.



Monter au créneau contre la vie chère



En marge de l'élection, ce congrès était aussi l'occasion de présenter les futures revendications de la CSTP-FO. Dans son allocution d'ouverture, Patrick Galenon a exprimé plusieurs problèmes, comme notamment la vie chère et la nécessité de mettre en place une caisse de chômage, “pour permettre à ceux qui ont perdu leur emploi de souffler financièrement”.

Le secrétaire général de FO France s'est lui aussi exprimé sur ces problématiques : “Mon déplacement aujourd'hui, c'est pour participer à ce congrès mais également pour prendre les revendications polynésiennes. Et je m'engage dès lundi, à aller discuter avec les politiques au niveau national, concernant le problème de la vie chère”. Pour Frédéric Souillot, les prix dans les magasins sont “inadmissibles”. Concernant l'assurance chômage, il a déclaré qu'il allait demander la “transposition de l'assurance chômage qu'il y a en métropole ici”. “Aujourd'hui, le président de la République ne peut plus se targuer de dire avoir une présence dans le Pacifique avec la Polynésie et ne pas mettre en place des avancées sociales comme l'assurance chômage”. Pour l'instant, la CSTP-FO continue à se battre sur plusieurs fronts, comme pour l'hôpital de Uturoa ou encore contre la retraite nationale à 64 ans pour les fonctionnaires d'État.