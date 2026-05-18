

Patrick Bruel présenté à des juges, le parquet requiert sa mise en examen pour viols et son incarcération

Tahiti le 10 juin 2026. Le chanteur et acteur Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, va être présenté mercredi à des juges d'instruction en vue de sa mise en examen, a annoncé le parquet de Nanterre, qui a requis son placement en détention provisoire.





Le procureur de la République de Nanterre "a requis l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant neuf victimes" présumées, a indiqué le ministère public, qui liste neuf faits s'échelonnant entre 2000 et 2019 dans un communiqué.



Le procureur a aussi "requis (son) placement en détention provisoire", ajoute-t-on de même source.

Patrick Bruel sera présenté aux quatre magistrats instructeurs à partir de 17H30, selon une source proche du dossier.



Il passera ensuite devant un juge des libertés et de la détention (JLD) qui décidera ou non de l'incarcérer. Le parquet a requis que les débats devant le JLD ne soient pas publics.



Parmi les neuf victimes recensées par le parquet, quatre ont déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment sur des faits qui avaient fait précédemment l'objet d'un classement.



Les procédures concernant 13 autres personnes dénonçant des viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel commis entre septembre 1992 et septembre 2008 ont également été "jointes au dossier de l'information judiciaire" bien que les faits "sont apparus couverts par la prescription à ce stade", détaille encore le parquet.

"Travailler avec la justice" Cette jonction vise à vérifier si la prescription "est acquise et de connaître globalement des faits reprochés à Patrick Bruel".



L'artiste de 67 ans a passé 48 heures en garde à vue, interrogé par des enquêteurs de la police judiciaire parisienne.



Ses avocats, Mes Céline Lasek, Fanny Colin et Christophe Ingrain, avaient expliqué lundi que le chanteur avait "depuis plusieurs semaines fait savoir qu'il était à la disposition de la justice, pour pouvoir enfin répondre dans le cadre de la procédure judiciaire, devant l'autorité compétente". Ils n'ont pas réagi mercredi.



"On va pouvoir travailler avec la justice", a déclaré à l'AFP Me Myriam Guedj-Benayoun, qui défend deux femmes accusant Patrick Bruel de violences sexuelles à Bruxelles en 2010 et à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) en 2015.



"C'est une vraie première victoire judiciaire pour les victimes. J'ai évidemment une pensée particulière pour Daniela Elstner, qui a été la première dans cette nouvelle procédure à avoir courageusement ouvert la voie et grâce à qui cette procédure en est là", a réagi son avocate, Me Jade Dousselin.



D'après le site d'information Mediapart, qui a révélé cette affaire le 18 mars, Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance, accuse Patrick Bruel de l'avoir agressée sexuellement et d'avoir tenté de la violer en novembre 1997 lors du festival du Film français d'Acapulco (Mexique). Alors âgée de 26 ans, elle était assistante d'Unifrance.



Le parquet a "pris la mesure de la gravité et de la multitude des faits et d'un éventuel risque de renouvellement et de pressions sur les victimes ou les témoins", s'est réjouie Me Iris Biehler, avocate d'une femme accusant le chanteur d'agression sexuelle à Perpignan en 2019 et d'une autre dénonçant une tentative de viol à Neuilly en 2019, évoquant "un signal fort de l'accusation".



Cette prise de conscience arrive cependant tardivement pour Me Carine Durrieu Diebolt, qui défend l'une des plaignantes. "Dans un dossier qui est potentiellement très médiatique (...), combien de femmes il faut pour accuser une célébrité, pour parvenir à des poursuites judiciaires ?", s'est-t-elle interrogée sur BFMTV.



Elle a tenu à saluer auprès de l'AFP "le courage de toutes ces femmes qui ont osé parler face à une célébrité".

Lors de la garde à vue de l'artiste, trois nouvelles plaintes pour viols et tentative de viol ont par ailleurs été annoncées par Me Myriam Guedj-Benayoun et Me Corinne Herrmann.



La cliente de Me Guedj-Benayoun - avocate également d'Ophélie Fajfer dont la plainte classée sans suite en 2022 a fait l'objet d'une réouverture d'enquête en mai - dénonce une tentative de viol en 2000, alors qu'elle avait 19 ans, au domicile du chanteur.



Quant aux deux femmes défendues par Me Herrmann - conseil de la journaliste Flavie Flament qui accuse l'artiste de l'avoir violée, adolescente, en 1991 -, elles accusent le chanteur de viols et "souhaitent être entendues par un juge d'instruction", selon leur avocate.



Sous pression, Patrick Bruel, qui conteste l'ensemble des accusations, a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.

Rédigé par AFP le Mercredi 10 Juin 2026 à 10:10 | Lu 166 fois





