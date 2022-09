Pater et Nouméa pour la reprise dans les bassins

Tahiti, le 25 septembre 2022 - La saison 2022 de natation a repris ce week-end à la piscine Pater avec le Trophée Avenirs samedi et le Sprint 25 mètres dimanche. Une partie de l’élite reprendra sa saison en Nouvelle-Calédonie où elle participera à un stage et au Meeting international de Nouméa les 1er et 2 octobre.



Les plus jeunes licenciés de la Fédération tahitienne de natation avaient rendez-vous samedi dans le bassin de 25 mètres de Pater pour participer au Trophée Avenirs 1 (11 ans et moins) organisé par l’Olympique de Pirae et la FTN et qui lance la deuxième partie du calendrier 2022. La participation fut conséquente avec près d’une centaine de jeunes nageurs en lice. Trois nages individuelles au programme des jeunes, 25 m nage libre, 100 m 4 nages et relais 4 x 25 m jeunes. Deux Trophées Avenirs sont organisés localement et s’inscrivent dans le cadre du Trophée Avenirs de la Fédération française.



Participation également conséquente le lendemain lors du Sprint 25 mètres toutes catégories avec aussi une centaine de participants. Formule inédite avec des séries, quarts de finale, demi-finales et finales sur une distance de 50 mètres, les moins bons chronos étant éliminés au fil des tours jusqu’à la finale qui met en scène les deux meilleurs temps des demi-finales. Poerani Bertrand qui s’est imposée dans deux nages (brasse et dos) chez les féminines et Hugo Lambert qui a remporté trois (NL, papillon et dos) des quatre nages se sont mis en évidence. À noter l’absence d’une partie de l’élite qui a rejoint la Nouvelle-Calédonie vendredi.

Le CPP en déplacement à Nouméa La natation tahitienne sera en effet présente au 1er Meeting international de Nouméa les 1er et 2 octobre dans le bassin du Ouen Toro à Nouméa. C’est le Centre de Performance Polynésien (CPP) composé de sept nageurs et trois nageuses et encadré par Sylvain Roux et Anis Billi qui a rejoint la Nouvelle-Calédonie. Le groupe du CPP possède au moins huit nageurs de niveau national dans leur catégorie d’âge et rappelons que quatre d’entre eux, Déotille Videau, Ragihei Kura-Timo, Rohutu Teahui et Naël Roux sont montés sur des podiums aux Championnats de France jeunes et juniors, Déotille Videau et Rohutu Teahui décrochant des titres de champions de France dans leur catégorie d’âge des 13 ans.



Calédonien, Ni-Vanuatu et quelques Néo-zélandais animeront le Meeting international avec les Tahitiens. Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation et responsable du CPP précise l’objectif du déplacement : "On souhaite d’une part renforcer nos liens avec la natation calédonienne et profiter d’autre part d’une compétition internationale qui ne nous impose pas un déplacement aussi lointain que la métropole. Mais on y va aussi pour un stage de deux semaines où nos nageurs effectueront deux séances d’entraînement quotidiennes dont certaines en commun avec des nageurs calédoniens.



Ce rapprochement entre les natations tahitienne et calédonienne se poursuivra en janvier 2023 avec la venue de deux clubs calédoniens. L’objectif à terme, c’est d’avoir notamment des demandes communes auprès de la Fédération française". La délégation tahitienne sera de retour au fenua le 7 novembre. La prochaine compétition locale aura lieu les 15 et 16 octobre toujours à Pater et selon le même format que ce week-end.

Résultats Sprint 25 mètres

Les podiums

*DAMES

-50 m. NL

1. Heimiti Bertrand I Mua

2. Hereiti Moro OLP

3.Keanavai Jeanneteau OLP



-50 m. brasse

1. Poerani Bertrand I Mua

2. Heimiti Bertrand I Mua

3. Hereiti Moro OLP



-50 m. papillon

1. Toreana Narii I Mua

2. Havaiki Moro

3. Vaihau Taumihau Gatien I Mua



-50 m.dos

1. Poerani Betrand I Mua

2. Vaihau Taumihau Gatien I Mua

3. Kahaia Guion Roirau OLP



*MESSIEURS

-50 m. NL

1. Hugo Lambert CNP

2. Ohana Sommers OLP

3. Teheiarii Oopa I Mua



-50 m. brasse

1. Maraai Ellis

2. Tamatoa Jordan OLP

3. Ohana Sommers OLP



-50 m. papillon

1. Hugo Lambert CNP

2. Teheiarii Oopa I Mua

3. Matéo Lefait I MUa



-50 m.dos

1. Hugo Lambert CNP

2. Manea Teriierooiterai OLP

3. Matohei Teriitahi OLP

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 25 Septembre 2022 à 16:57 | Lu 160 fois