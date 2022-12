Pas de miracle pour Fierro et Braye à Haleiwa

Tahiti, le 1er décembre 2022 - Après leurs éliminations au deuxième tour à Haleiwa, Vahine Fierro et Mihimana Braye sont définitivement hors course pour une qualification pour le prochain CT. Michel Bourez, qui ne jouait rien de particulier à Hawaii, s'est également arrêté au même stade de la compétition. Kauli Vaast est le dernier Tahitien en lice et il s'est hissé, jeudi, en quarts de finale.



Vahine Fierro et Mihimana Braye partaient de très loin à Haleiwa et avaient besoin d'un exploit pour valider leur première qualification pour l'élite mondiale du surf, le Championship tour (CT). Mais sur le north shore de O'ahu, théâtre de la 7e et dernière étape des Challenger series, le miracle tahitien ne n'est pas produit.



Exemptés tous les deux de premiers tour, Braye a été le premier à se lancer dans la compétition mercredi. Dans une série relevée où l'on retrouvait notamment le Hawaiien, Ezekiel Lau, vainqueur de l'US Open en août dernier, et le Brésilien Joao Chianca, le natif de Papeete a eu du mal à trouver du rythme. Braye a attendu la fin du premier quart d'heure de la série pour s'offrir une bonne première note avec 6.67, combiné à un petit score de 1.70, pour un total de 8.37. Puis quasiment plus rien pour le Tahitien qui s'est contenté en fin de série d'une note de 3.83 pour porter son total à 10.50.



Insuffisant malheureusement pour s'offrir l'une des deux premières places de la série qui se sont jouées à 11.73 et 11.53. Cette élimination prématurée vient ainsi clôturer une saison très contrastée pour Mihimana Braye qui a décroché son meilleur résultat au Sydney Pro en mai dernier, avec un huitième de finale.



Kauli Vaast en démonstration



Place ensuite à Vahine Fierro qui était à l'eau ce jeudi. Dans sa série, la surfeuse de Huahine était notamment opposée à l'une des concurrentes directes pour la qualification, la Portugaise Teresa Bonvalot. Et si l'ex-championne du monde junior a bien lancé son heat, avec une première note de 5.90, elle a ensuite eu plus de mal à trouver un deuxième score aussi conséquent. Fierro s'est contentée d'un back-up de 3.60, pour un total de 9.50. Il lui aura manqué que 0.4 point, autant dire des miettes, pour ravir la deuxième place à sa rivale Portugaise qui s'est contentée d'un total de 9.54 pour passer ce tour. Une élimination cruelle pour Vahine Fierro qui a été très régulière cette année sur le circuit des Challenger series, avec deux huitièmes (en Afrique du Sud et en Californie) et un quart de finale décroché le mois dernier au Portugal.



Mises à part Fierro et Braye qui jouaient gros à Haleiwa, Michel Bourez et Kauli Vaast, hors course pour une qualification pour le prochain CT, ont néanmoins fait le déplacement pour cette dernière étape des CS. Victorieux à deux reprises à Haleiwa, le Spartan, diminué par une blessure à un pied, s'est arrêté au deuxième tour. Quant au prodige de Vairao, ce dernier s'est hissé, jeudi, en quart de finale. Et le tout avec la manière. A chaque tour, le finaliste du dernier Tahiti Pro s'est offert des notes autour de 9 : un premier 9 tout rond au premier tour, puis un 8.17 au second et enfin un 9.10 jeudi au troisième tour et un total de 16.33 pour se hisser dans le grand huit de la compétition. Soit son meilleur résultat cette année sur les CS.



Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 1 Décembre 2022