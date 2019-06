Pas d'inéligibilité requise contre Edouard Fritch

PAPEETE, le 6 juin 2019 - L'ancien président du Pays, Gaston Flosse, et l'actuel président Édouard Fritch ont comparu hier pendant plusieurs heures devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l'affaire dite de la « citerne d'Erima ». La justice reproche aux deux hommes, qui sont poursuivis pour « détournement de fonds publics », d'avoir fait supporter le coût de la distribution d'eau de la propriété de Gaston Flosse à Erima aux habitants de Pirae entre 1989 et 1994.



Le procès de l'affaire de la citerne d'eau d'Erima à Arue s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Papeete en présence de ses deux principaux protagonistes, l'actuel président du Pays, Edouard Fritch et l'ex-président, Gaston Flosse. Les faits qui les ont conduits devant la justice avaient été révélés suite à une dénonciation anonyme. Un rapport de la Chambre territoriale des comptes avait ensuite dénoncé de nombreuses irrégularités.



En 1987, Gaston Flosse dépose une demande de permis de construire pour bâtir une maison à Erima sur la commune de Arue. Deux ans plus tard, alors qu'il est maire de Pirae, il fait construire un réservoir sur un terrain privé situé sur la commune. Une conduite de refoulement est alors posée sur le territoire de la commune de Arue et branchée sur la conduite originelle de 1978. Gaston Flosse et Jacky Teuira sont alors les seuls propriétaires destinés à être alimentés par ce réseau. L'alimentation de leurs maisons est alors réalisée via la station de pompage de Hamuta. Les frais d'électricité et les faits d'entretien sont alors pris en charge par la commune de Pirae.



Au début des années 2000, ce sont plus de 20 maisons voisines de la propriété de Gaston Flosse à Erima qui bénéficient de cette alimentation gratuite. Certains des propriétaires n'ont pu s'opposer aux travaux réalisés sur leurs terrains. En 2001, Edouard Fritch succède à son beau-père à la mairie de Pirae qui continue d'assumer les frais liés à l'approvisionnement de cette vingtaine de maisons.