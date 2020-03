Pas d’enfants ni de personnes âgées infectés

Tahiti, le 30 mars 2020 - Le point presse de la cellule de crise de lundi a été l’occasion d’un tour d’horizon des cas de coronavirus désormais tous rapatriés sur Tahiti (33) et Moorea (3). “Il n’y a pas de personnes âgées et il n’y a pas d’enfants” parmi les cas de Covid-19 en Polynésie, a précisé le ministre de la Santé, Jacques Raynal.



Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a tenu lundi après-midi le point presse quotidien de la cellule de crise Covid-19 du Pays. Un seul nouveau cas, répertorié en zone urbaine, avait été annoncé dans la matinée pour la journée d’hier. Comme prévu, la seconde personne hospitalisée dimanche est sortie de l’hôpital pour être placée à l’isolement à domicile. Et comme prévu également, la patiente atteinte du coronavirus et originaire de Rangiroa a été évasanée vers Tahiti où elle a également été placée à l’isolement, mais pas à l’hôpital. Au passage, le ministre a précisé que l’équipe sanitaire chargée de l’opération d’évacuation sanitaire a déposé du matériel de soutien au dispensaire et à la pharmacie de l’atoll (concentrateur d’oxygène, masques, kits de prélèvement pour tests, médicaments pharmacie patients).



Un seul cas de coronavirus reste donc toujours hospitalisé, le touriste suisse dont l’état est jugé en amélioration constante. “Il n’y a pas de personnes âgées et il n’y a pas d’enfants” parmi les cas de Covid-19 en Polynésie, a précisé Jacques Raynal, se réjouissant de cette relative bonne nouvelle pour l’heure.



Vol vers Shanghai



Au registre des nouvelles médicales du jour, un avion d’Air Tahiti Nui affrété par le Pays devait s’envoler dans la nuit de lundi à mardi pour Shanghai. L’objectif étant de transporter le fret médical acheté par le Pays à la Chine, et de se doter d’au moins 10 000 tests de coronavirus pour renflouer le stock actuel estimé à 1 000 tests répartis entre l’Institut Malardé et le centre hospitalier. L’appareil d’Air Tahiti Nui volera directement vers Shanghai. L’approvisionnement en Chine permet de ne pas passer par les Etats-Unis et d’éviter de problématiques mais hélas bien réelles possibilités de réquisitions du matériel médical transitant par le pays de l’Oncle Sam…