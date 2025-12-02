

Paris: un homme malvoyant meurt en chutant sur les rails du métro

Paris, France | AFP | mercredi 31/12/2025 - Un homme malvoyant âgé de 42 ans est décédé en chutant sur les rails mardi soir dans une station de métro du sud de Paris, ont indiqué mercredi le parquet et la RATP à l'AFP, confirmant une information du Parisien et du Figaro.



Le parquet a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, confiée au commissariat du 14e arrondissement de Paris.



Cet homme malvoyant, dont le titre de transport, pass Navigo, indique une date de naissance en août 1983, est décédé après être tombé sur les rails de la station Denfert-Rochereau.



"La vidéosurveillance le montre s'avancer au bord du quai et chercher une porte, probablement après avoir entendu l'entrée en station du métro circulant en sens inverse", a expliqué le parquet.



Selon la RATP, qui a fait part de sa "vive émotion", ce drame s'est produit mardi vers 23H30.



L'homme, qui tenait une canne blanche, a chuté sur les voies avant d'être percuté par le métro de la ligne 6 (Charles de Gaulle-Nation) arrivant en sens inverse, "malgré l'intervention rapide des secours et du GSPR", a précisé la RATP. L'intervention rapide des pompiers n'a pas permis de le réanimer, a ajouté le parquet.



La RATP, qui a déclenché une cellule d'aide et d'assistance aux victimes, a présenté ses condoléances à la famille de la victime et lui apporte "tout son soutien". Le conducteur du métro, "très choqué", a lui aussi été "pris en charge" par son encadrement, a-t-on précisé de même source.

