

Paris: trois sans-abri retrouvés morts en moins d'une semaine

Paris, France | AFP | mardi 02/12/2025 - Une femme et deux hommes, sans domicile fixe, ont été retrouvés morts depuis mercredi à Paris et deux enquêtes ont été ouvertes, a-t-on appris mardi de source policière et auprès du parquet.



Lundi, vers 07h30, dans le 9e arrondissement, un agent de la mairie a appelé les secours pour un homme, âgé d'une cinquantaine d'années, qui faisait un malaise cardiaque, a relaté une source policière.



Malgré les soins prodigués, la victime est décédée. Sans domicile fixe, l'homme n'avait pas de papier d'identité sur lui.



La veille, dimanche, c'est dans le 10e arrondissement, rue René Boulanger, qu'un autre homme sans-abri a été découvert inanimé sur la voie publique vers 10H30, a poursuivi la source policière.



Les sapeurs-pompiers et le Samu n'ont rien pu faire pour réanimer le quinquagénaire, qui n'a pas pu être identifié.



Les causes de son décès n'ont pu être déterminées au moment de la levée de corps et un officier de police judiciaire du commissariat s'est rendu sur les lieux, a-t-elle ajouté.



"Le parquet de Paris a ouvert deux enquêtes en recherche des causes de la mort" confiées aux commissariats du 9e et du 10e arrondissements afin de "déterminer les causes de la mort et de rechercher l'identité des personnes décédées", a-t-il indiqué, confirmant une information du Parisien.



Quelques jours auparavant, mercredi, dans le 15e arrondissement, des passants ont signalé le corps sans vie d'une femme dans une tente, d'après la source policière.



Les sapeurs-pompiers dépêchés sur place ont constaté son décès. Elle n'a pas non plus été identifiée, a précisé la source.



Ces trois décès interviennent alors que les températures à Paris restent de saison.



Ce mardi, 162 personnes dormant à la rue dans les 10e, 18e et 19e arrondissements, ont par ailleurs été "mises à l'abri" dans des "structures d'accueil temporaires" en Ile-de-France ou en régions, a indiqué la préfecture de la région Ile-de-France. Neuf d'entre elles, usagères de drogue ou "vulnérables", ont été prises en charge dans des "structures adaptées".



Fin octobre, le collectif Les morts de la rue a fait état de 912 personnes sans domicile fixe décédées en France en 2024, soit "un nouveau record effroyable", depuis le premier recensement de 2012. L'Ile-de-France concentre 37% des décès.



Sont concernés des enfants, des femmes et des hommes ; les plus jeunes n'avaient que quelques jours, la personne la plus plus âgée 93 ans.



Les moins de 15 ans représentent 4% des décès, soit "un doublement par rapport à la période 2012-2023".



"Tous les indicateurs sont au rouge, il y a urgence à se mobiliser", a alerté auprès de l'AFP Adèle Lenormand, membre de ce collectif qui avait comptabilisé 735 morts pour 2023.

le Mardi 2 Décembre 2025 à 05:36 | Lu 178 fois





