

Paris exhorte Bruxelles à "sévir" contre Shein

Paris, France | AFP | jeudi 06/11/2025 - La France, qui veut suspendre Shein si la plateforme ne se conforme pas à ses lois, presse l'Union européenne (UE) d'aller "plus loin" pour "sévir" contre les infractions aux règles du géant asiatique du commerce en ligne.



La Commission européenne "doit sévir" et sanctionner Shein, qui est "de toute évidence en infraction avec les règles européennes", a exhorté jeudi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur Franceinfo.



L'UE dit partager les inquiétudes de la France et prendre l'affaire "très au sérieux", selon Thomas Régnier, porte-parole de la Commission.



Interrogé sur la possibilité pour l'UE de bloquer la plateforme, il souligne qu'une telle mesure relève de l'Etat membre où la plateforme est établie (en l'occurrence, l'Irlande, où Shein a implanté son siège européen). Et seulement en dernier ressort, si un "risque systémique" pour les consommateurs européens est avéré.



La ministre française déléguée au Numérique Anne Le Hénanff devait s'entretenir jeudi après-midi avec la vice-présidente de la Commission chargée du numérique, Henna Virkkunen, selon Bercy.



Jean-Noël Barrot déplore qu'on ait "laissé prospérer des grandes plateformes dont les règles sont fixées par des milliardaires chinois et américains et qui viennent perturber la vie économique, sociale, démocratique de la nation".



- Point d'étape vendredi -



Le ministre français de l'Economie Roland Lescure et sa collègue Anne Le Hénanff appellent également, dans une lettre, la Commission européenne à "apporter des réponses fermes aux dysfonctionnements" répétés de Shein.



Les plateformes s'exposent "à l'application d'une sanction pécuniaire pouvant représenter jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme et de mesures de suspension de son activité", rappellent-ils.



En attendant une potentielle action européenne, le gouvernement français a lancé mercredi une procédure de suspension. Shein a jusqu'à vendredi pour retirer les produits interdits sous peine de voir son site suspendu en France. Cette procédure est entre les mains de la Répression des fraudes.



Selon le gouvernement français, l'ensemble des colis Shein arrivés à l'aéroport de Roissy-CDG étaient contrôlés jeudi dans le cadre d'une "opération douanière inédite".



"Les premiers constats font apparaître des produits non conformes et illicites: cosmétiques non autorisés, jouets dangereux pour les enfants, contrefaçons, appareils électroménagers défaillants", a expliqué la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin sur X, après un déplacement avec le ministre du Commerce Serge Papin à l'aéroport.



"On constate qu'il y a toujours des produits qui ne respectent pas nos normes", a déclaré sur place Serge Papin.



- Justice saisie -



Il a rappelé le précédent de la plateforme Wish qui, en 2021, avait été déréférencée sur injonction de Bercy. L'application avait été retirée des magasins d'applications d'Apple et Google, et n'apparaissait plus sur les moteurs de recherche.



Mercredi, la justice française a aussi été saisie pour demander le blocage du site Shein pour "faire cesser de façon certaine les graves dommages à l'ordre public causés par (s)es défaillances". Selon plusieurs sources proches du dossier, il s'agit d'une saisine en procédure accélérée au fond du président du tribunal judiciaire de Paris. Cela pourrait prendre quelques jours, selon une de ces sources.



Après la vente des poupées sexuelles à l'effigie de fillettes, pour laquelle le parquet de Paris a par ailleurs ouvert une enquête lundi, des armes de catégorie A (machettes, poings américains) ont été repérées sur le site.



Le président exécutif de Shein, Donald Tang, a assuré l'"engagement indéfectible" du groupe "à respecter toutes les lois françaises", dans un courrier transmis mercredi soir au ministre français du Commerce.



"En suspendant temporairement les ventes réalisées par des vendeurs tiers ainsi que les ventes des produits Shein ne relevant pas du secteur de l'habillement, nous avons l'intention de créer les conditions nécessaires pour collaborer étroitement avec vous", assure-t-il.



Il propose à Bercy une rencontre afin de présenter le "cadre de conformité" et "les mesures fermes et immédiates" prises en réaction aux récentes affaires.



Près de 8.000 personnes sont venues mercredi à Paris pour l'ouverture du premier magasin pérenne de Shein au monde, au BHV, selon les chiffres de ce grand magasin parisien. Cinq autres boutiques en France doivent ouvrir prochainement.

