Parcoursup: ouverture des inscriptions aux candidats

Paris, France | AFP | mercredi 16/01/2024 - L'inscription des voeux post-bac sur Parcoursup démarre mercredi pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation, qui doivent fixer leurs choix avant la mi-mars, parmi 23.000 formations.



Les candidats auront jusqu'au jeudi 14 mars inclus pour formuler 10 voeux maximum, non hiérarchisés, puis jusqu'au mercredi 3 avril inclus pour finaliser leur dossier et confirmer leurs voeux. Après l'analyse des dossiers par les enseignants des formations supérieures, les candidats recevront une réponse pour chacun de leurs vœux le 30 mai.



Les propositions d'admission seront envoyées tout au long de la phase d'admission principale, qui se clôturera le 12 juillet, à l’issue des résultats du baccalauréat.



Nouveauté de cette édition 2024, Parcoursup donne la possibilité aux lycéens qui le souhaitent de créer leur profil dès la classe de seconde.



"L’idée, c’est de pouvoir mieux anticiper ses choix, et mieux construire son projet d’orientation", explique la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau, dans une interview au quotidien Ouest-France publiée mardi.



Ces lycéens ont accès à une fonctionnalité de "comparateur" de filières et à un moteur de recherche qui vont "permettre aux élèves, à leurs familles, de mûrir leur projet d’orientation dès le début du lycée", ajoute-t-elle.



Il s'agit aussi de les aider à choisir leurs spécialités au lycée (les trois matières "majeures" choisies par les élèves en première, puis réduites à deux en terminale).



Contrairement à l'an dernier, les épreuves de spécialité, que Gabriel Attal, alors ministre de l'Education, a décidé de déplacer de mars à juin, ne seront pas prises en compte dans les dossiers Parcoursup, qui s'appuieront sur les notes de contrôle continu.



Pour mieux prendre en compte les différences de notation entre les lycées, la ministre indique travailler "sur des pistes avec l'Éducation nationale, dès cette année", comme "favoriser l'homogénéité des notes par académie".



Le site d'information de Parcoursup s'est lui ouvert en décembre. Les candidats ont donc pu consulter en amont le moteur de recherche des 23.000 formations disponibles en 2024.



Le ministère de l'Enseignement supérieur a indiqué apporter de nouveaux "chiffres clé sur chaque formation" (pour répondre à des questions comme "cette formation est-elle peu ou très demandée ?" ou "Quel était le profil des candidats qui ont été classés par la formation l'an dernier?").



Une partie "conseils" est aussi "mise en avant" sur "les parcours recommandés au lycée pour aller dans telle ou telle formation", ainsi que "des conseils donnés par les formations elles-mêmes sur la manière de candidater".