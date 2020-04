Paquebot contaminé au large de l'Uruguay: les Australiens seront évacués

Sydney, Australie | AFP | mardi 06/04/2020 - Les passagers australiens d'un paquebot ancré depuis plusieurs jours au large de Montevideo, vont être rapatriés cette semaine par avion, a annoncé mardi le propriétaire du navire, où 128 cas de Covid-19 ont été enregistrés.



Le Greg Mortimer, battant pavillon des îles Bahamas et transportant quelque 200 passagers et membres d'équipage, est bloqué à une vingtaine de kilomètres au large du port de la capitale uruguayenne depuis plus d'une semaine.

Le nombre de cas répertoriés à bord est passé mardi de 81 à 128. Un avion médicalisé pourrait arriver dès jeudi pour évacuer une centaine d'Australiens.

Alors que le sort des passagers européens et américains n'est pas encore décidé, des discussions sont en cours pour permettre aux Néo-Zélandais de partir avec les Australiens, a annoncé dans un communiqué la compagnie australienne de croisières Aurora Expeditions, propriétaire du paquebot.

"L'avion qui ira en Australie aura les équipements médicaux nécessaires à ce type de situation et sera géré conformément aux protocoles actuels du Covid-19 pour assurer la sécurité de toutes les personnes à bord", précise Aurora Expeditions.

L'appareil, qui transportera des personnes contaminées comme des passagers sains, se posera à Melbourne, où tous observeront une quarantaine de 14 jours.

Six passagers qui avaient été conduits à terre et dont le pronostic vital était engagé sont désormais dans un état qualifié de stable en Uruguay, selon la société.

Dimanche, une vingtaine de médecins et techniciens de laboratoire avaient été dépêchés à bord du navire pour effectuer les tests et porter assistance aux malades.

Selon le Dr Sebastian Yancev, un des médecins envoyés à bord, la première contamination a pu avoir lieu à Ushuaïa, port touristique de l'extrême Sud de l'Argentine, d'où le navire a appareillé le 15 mars, pour une croisière dans l'Antarctique et sur l'île britannique de Géorgie du Sud.