Papouasie: le volcan Manam entre de nouveau en éruption

Sydney, Australie | AFP | mardi 07/01/2019 - Un des volcans les plus actifs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Manam, est entré en éruption, projetant des roches volcaniques sur des villages en contrebas, ont annoncé mardi les autorités.



L'île Manam est un cône volcanique qui culmine à plus de 1.800 mètres en mer de Bismarck, au nord de l'île principale de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une des dernières grandes éruptions, en novembre 2004, avait entraîné l'évacuation de 9.000 personnes.

Le volcan a commencé le mois dernier à cracher de la fumée et des cendres.

Des secousses telluriques autour du Manam ont déclenché l'alerte lundi et l'éruption a débuté peu après, a annoncé mardi l'Observatoire de volcanologie de Rabaul.

L'éruption se poursuivait mardi, a précisé Ima Itikarai, de l'Observatoire.

Cette éruption provient du cratère principal et la lave se déverse dans une vallée à proximité, avec en outre des projections intermittentes de pierres volcaniques sur les villages voisins, rapporte le site internet Loop PNG citant l'Observatoire.

Située au point de rencontre de deux plaques tectoniques, la Papouasie-Nouvelle-Guinée connaît une intense activité volcanique. Notamment dans ses îles.

Le journal The National rapporte que certains des habitants de Manam évacués il y a 15 ans sont retournés sur l'île en dépit des risques, en raison de problèmes pour vivre dans les endroits où ils avaient été réinstallés.