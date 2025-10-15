Tahiti Infos

Papeete : huit mois de déviation pour travaux d’assainissement


Tahiti, le 7 novembre 2025 – Avis aux usagers et riverains du secteur de Papeava : à partir du mercredi 12 novembre, l’accès à la rue Alfred Poroi se fera par une déviation via la rue Francis Cowan, de jour comme de nuit. Les commerces resteront accessibles et ouverts.
 

Dans un communiqué transmis ce vendredi aux médias, la communauté de communes Teporionu’u informe les usagers et riverains du lancement des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif dans la rue Alfred Poroi (Papeava). À partir du mercredi 12 novembre 2025, une coupure totale de la circulation est prévue de jour comme nuit sur une zone mobile de 20 mètres. La portion de route fermée se déplacera progressivement en fonction de l’avancement des travaux, d’une durée annoncée de huit mois. L’accès à la rue Alfred Poroi se fera par une déviation via la rue Francis Cowan.
 
Les automobilistes sont invités à faire preuve de vigilance et à respecter la signalisation temporaire. Les commerces resteront accessibles et ouverts. Plus d’infos sur la page Facebook de la communauté de commune Teporionu’u, ou par téléphone au 40 42 29 80 et 87 78 82 12.


Rédigé par La rédaction le Vendredi 7 Novembre 2025 à 16:32 | Lu 361 fois
           


