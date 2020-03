Papeete ferme la piscine de Tipaerui et le stade Bambridge

Suite aux mesures de confinement et de fermeture, relatives au coronavirus annoncées par les autorités de l’Etat et du Pays hier, la ville de Papeete ferme, et ce jusqu’à nouvel ordre, plusieurs lieux publics : la piscine de Tipaerui, le stade Willy Bambridge, le centre nautique Hititai, ainsi que les équipements sportifs et les maisons de quartier. Elle suspend également toutes ses actions de proximité, celles relatives au Projet éducatif local de Papeete et au programme E’a Ways.Afin de limiter les déplacements, le service de l’état civil invite par ailleurs les usagers à favoriser leurs demandes d’actes via le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1406 ou sur l’adresse [email protected] La mairie met également en garde contre plusieurs sites internet privés qui proposent un service payant pour effectuer à votre place les démarches pour obtenir un acte d’état civil. Ils n’ont aucun lien avec la mairie de Papeete. Une note est disponible sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaque-aux-faux-sites-administratifs Avec communiqué