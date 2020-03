Papeete et son lot de surprises

Comme pour beaucoup de listes aux municipales, celle menée par le tavana sortant, Michel Buillard, a été sujette à discussion. Le maire sortant avait en effet placé son adjointe et compagne Hinatea Tama-Georges en seconde position, ce qui n'a pas du tout été du goût de certains de ses colistiers. Michel Buillard est revenu sur sa décision et l'a placée en quatrième position. À cette place de numéro deux, on retrouve l'actuelle directrice de l'école maternelle Tamanui Maeva Colombani. Ce sera d'ailleurs sa première expérience en politique. "C'est un véritable challenge", affirme-t-elle.

On retrouve également sur cette liste, sans surprise, l'ancien ministre de la Santé, Jules Ienfa, élu et membre de la commission électorale qui avait rejeté la demande d’inscription de Gaston Flosse sur les listes électorales à Papeete. L'actuelle ministre du Travail et du Tourisme, Nicole Bouteau, qui s'était présentée avec Jules Ienfa lors des dernières municipales sous la bannière A Ti'a Porinetia face à Michel Buillard. Les mastodontes de Papeete comme Paul Maiotui, l'actuel premier adjoint au maire, les élus à l'assemblée Sylvana Puhetini ou Charles Fong Loi et l'actuel ministre de l'Équipement, René Temeharo, sont toujours sur la liste du maire sortant. Par contre, ont disparu les actuelles deuxièmes et quatrièmes adjointes, Maeva Trafton et Danièle Teaha. Exit aussi l'ancien ministre de l'Équipement, Bruno Marty, ou encore Danièle Livine. Font leur apparition enfin le champion de Jiu jitsu Dany Gérard, en 17e position au lieu de 27e comme prévu au départ, et Francis Ching, connu sous le nom de "Vini Vini", puisqu'il en est le propriétaire.