Papeete au rythme des croisières

"En fait, il faut juste qu'on arrive à bien caler les horaires. Quand le bateau arrive à 8 heures, le temps des formalités à bord, on se cale pour une heure après l'arrivée du bateau pour réguler la traversée des piétons. S'il arrive en avance, il y a un problème... Ensuite, une bonne partie des croisiéristes remontent à bord pour déjeuner le midi, donc il y a une pose, et on reprend aux environs de 14h30 jusqu'à la fin de la journée, quand on remobilise nos agents sur les carrefours pour la régulation du soir. Nous avons six agents nouvellement recrutés qui sont en formation sur les passages piétons. Quand on peut, on en met deux par passage piétons, donc généralement ce sont six agents mobilisés pendant six heures dans la journée quand il y a des gros bateaux de croisière. Il y a aussi nos agents de proximité, la police municipale et la direction de la sécurité publique."

“L'équipement a installé des feux piétons sur le front de mer, on était demandeurs de ces feux pour réguler le trafic piéton, pour qu'ils ne traversent plus en continu. (...) On peut espérer qu'ils seront bientôt opérationnels. Quand ils seront en marche, on pourra remobiliser nos agent sur le reste des problèmes de circulation, la surveillance de la ville, le pilotage, etc."

“Pour nous, c'est positif de recevoir ces paquebots, on a de la chance d'avoir des bateaux de croisière qui arrivent directement dans le centre-ville, à nous d'en tirer le meilleur profit et de gérer la circulation, éviter les débordements, les vols et autres désagréments pour les touristes. Mais en général cela se passe plutôt bien et on voit que les touristes sont curieux et vont partout, même là où on ne les attend pas. On a vu un bateau chinois il y a quelques semaines dont les touristes étaient partout en ville, même dans les lieux les plus reculés. Du coup cela étend notre zone de surveillance.”

“navigateurs au long cours”