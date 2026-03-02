

Papara : “Nous devons travailler ensemble”

Tahiti, le 28 mars 2026 - Le nouveau maire de Papara, Mike Teissier, et ses neuf adjoints ont officiellement pris leurs fonctions vendredi après-midi. Le conseil d’investiture a été marqué par des chants communs et des votes à l’unanimité, malgré l’absence des six élus de la liste de Béatrice Le Gayic.





La mairie de Papara était comble, vendredi après-midi, pour l’installation du nouveau conseil municipal. La séance a débuté par un pāta’uta’u et un chant commun, entonné main dans la main en présence de nombreux tāvana de Tahiti, dont le maire de Pirae et président du Tapura, Édouard Fritch, de la sénatrice Lana Tetuanui, de la députée Nicole Sanquer ou encore de la représentante du haut-commissaire, Anna Nguyen, mais en l’absence “sans procuration” des six élus issus de la liste de Béatrice Flores-Le Gayic, arrivée deuxième au second tour.



Malgré cette ombre au tableau, le choix de Mike Teissier à la fonction de maire a été approuvé à l’unanimité par les 26 conseillers votants, dont la maire sortante, Sonia Punua-Taae, qui a accompagné son jeune successeur de 38 ans dans cette passation : “La population a voulu le changement, alors merci pour ce nouveau tāvana. On se connaît : on est des tamari’i Papara ! Fa’aitoito pour la mandature. On sera là pour soutenir l’équipe et les projets pour le bien de notre commune”.



​Émotion et conviction

Tout juste élu, c’est avec émotion et conviction que Mike Teissier s’est adressé aux membres du conseil municipal et à la population. “Nous devons travailler ensemble au-delà de toute attache politique, et je pèse mes mots. (...) La paix nous anime et elle guidera chacune de nos décisions. Notre priorité sera d’adopter une politique de proximité, attentive, accessible et humaine. (...) Je mettrai toute mon énergie à être digne de cette confiance. Qu’un vent nouveau vienne gonfler les voiles de notre va’a mata’eina’a ; marchons dans les pas des Teva, dont les légendes et les exploits continuent de nous inspirer !”, a déclaré le professeur de hīmene et chef de groupe dans son discours, donnant la tonalité de sa mandature. Quant à de “possibles alliances politiques”, elles ont été balayées en priorisant son “engagement pour la population de Papara”.



La séance s’est poursuivie par l’élection des neuf adjoints au maire. Le poste de première adjointe a été confié à Tauatea Taaviri-Junot, suivie dans l’ordre par Lionel Ueva, Maiarii Aromaiterai, Pascal Teriinatoofa, Lydie Teriinoho, Yann Otcenasek, Angeline Tupai, Ariiara Junior Teinaore et Moerani Teaha. Les délégations seront attribuées par la suite.



Le conseil d’investiture s’est achevé comme il avait commencé : en chantant, scellé par les voix de Reo Papara. “Il fallait faire quelque chose qui nous ressemble. On apporte notre pierre à l’édifice”, conclut Mike Teissier, qui a également salué le travail réalisé par l’ensemble de ses prédécesseurs.







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 28 Mars 2026 à 06:59 | Lu 715 fois



