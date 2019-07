Pannes et retards en séries sur ATN

L’ancien programme TN102 / 27 juillet PPT 23h59 - LAX 11h10 est remplacé par un nouvel horaire TN102 / 28 juillet PPT 2h00 - LAX 13h10.

L’ancien programme TN101 / 29 juillet PPT 9h00 - AKL 12h55 le 30 juillet est remplacé par le nouvel horaire TN101 / 29 juillet PPT 14h35 - AKL 18h30 le 30 juillet.

L’ancien programme TN 102 / 30 juillet AKL 16h10 - PPT 23h00 le 29 juillet est remplacé par le nouvel horaire TN492 / 30 juillet AKL 20h30 - PPT 03h20.

L’ancien numéro de vol TN102 / 29 juillet PPT 23h59 - LAX 11h10 le 30 juillet est remplacé par le nouveau numéro de vol TN402 / 29 juillet PPT 23h59 - LAX11h10 le 30 juillet.

Week-end très compliqué pour Air Tahiti Nui. Vendredi, l’appareil Airbus de la compagnie du Pays qui assurait le vol TN78 vers Tokyo a été retardé de près de 24 heures. Dans la foulée, l’appareil Airbus de la compagnie assurant samedi le vol TN101 vers Auckland a été annulé « pour une raison technique » et remplacé par un vol TN481 au départ lundi à 9 heures (arrivée 12h55). Le vol retour, le TN102, prévu le dimanche entre Auckland et Tahiti a lui-aussi été annulé et remplacé par un vol TN482 au départ d’Auckland mardi à 14h55 (arrivée 21h45 le lundi). En conséquences :