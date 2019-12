Paea refuse le ménage autour de Graffe

Tahiti, le 10 décembre 2019 - Le conseil municipal réuni lundi soir à Paea n'a pas donné de majorité en faveur du projet de délibération, à l'initiative de Jacquie Graffe, visant à démettre de leurs fonctions Jean-Claude Hapairai, Teipo Teaha et Yvette Temauri.





Malgré une majorité, sur le papier, de 22 élus sur 33, le maire de Paea Jacquie Graffe n'a pas obtenu l'adoption du projet de délibération mettant fin aux fonctions de son premier adjoint, Jean-Claude Hapairai, de sa sixième adjointe, Teipo Teaha, et de sa huitième adjointe, Yvette Temauri.



Réunis lundi soir, seuls 15 élus municipaux ont voté en faveur de ce projet de délibération. Une partie des élus de la majorité et l'opposition municipale, soit 15 élus, ont voté contre. Le scrutin a été fait à bulletins secrets. Trois conseillers de l'opposition, dont Marcel Tuihani, Loïs Salmon et une conseillère Tavini Huiraatira, étaient absents sans avoir donné procuration.



En cas de résultat partagé, le Code général des collectivités territoriales prévoit que le projet de délibération soit rejeté.