

Padel – Ridge Chung et Bruno Laitame vainqueurs à Pirae

Tahiti, le 23 février 2026 - La paire Chung-Laitame a enrichi son palmarès ce week-end en s’imposant dans le tableau élite P500 hommes lors du tournoi Playerz Padel Tour organisé par le club Pirae Padel. Les deux lauréats se sont imposés (7-6, 6-3) en finale face à Manoa Desvignes et Karl Yomes. Succès également des sœurs Leilanie et Edelweiss Brothers en P500 femmes et du duo Sophie Terorotua-Eva Chung-Sao en P50 femmes.



La popularité du padel ne cesse de grandir au Fenua comme cela s’est encore confirmé ce week-end sur le site de Pirae Padel. Le public était en effet nombreux dimanche en fin d’après-midi pour assister aux trois finales P50 femmes, P500 femmes et P500 hommes qui se sont déroulées successivement sur la piste 1 du club organisateur. Et le spectacle était eu rendez-vous car la finale P500 femmes était empreinte d’un énorme suspense et celle des hommes d’un très bon niveau, au moins pendant un set.



Kevin Kucsera, le responsable de Pirae Padel, a souligné le développement de son club et son rôle actif désormais dans le développement de la discipline : “C’est notre deuxième tournoi homologué après le Master de décembre et ça s’est à nouveau bien passé, notamment avec la mise en place d’une technologie adaptée pour l’envoi des convocations et l’avancée des tableaux. Notre club est désormais bien intégré dans le milieu du padel local et il est partie prenante de son développement et de sa structuration. On s’est réuni avec Dragon et Excelsior pour mettre en place un calendrier fédéral annuel et ce sont près d’une soixantaine de tournois homologués qui vont être proposés en 2026. Et ça ne tient pas compte des tournois de Phénix qui a fait le choix de rester hors calendrier fédéral et de mettre en place son propre programme. C’est dommage mais pour notre part, on avance et notre club étoffe régulièrement ses effectifs et compte aujourd’hui près de 400 adhérents.”

Leilanie et Edelweiss Brothers au bout du suspense



Le tableau P50 femmes a ouvert le cycle des finales, dimanche en fin d’après-midi. Sophie Terorotua et Eva Chung Sao se sont imposées 9-4 face à Vainamu Ronsin et Alexia Serthelon. Place ensuite à la finale P500 femmes qui allait obliger les finalistes P500 hommes à patienter plus longtemps qu’ils ne l’avaient envisagé. Vainqueurs le matin en demi-finale respectivement de Teuehei Teururai et Ayshka Zima et de Estelle Tehau et Cathy Suire, Leilanie et Edelweiss Brothers et leurs adversaires Cindy Albert et Mayka Zima en avaient encore sous la semelle car leur rencontre a évolué sur un rythme soutenu et duré dans le temps avec un super tie-break à rallonge. Les sœurs Brothers ont remporté le premier set 6-2, mais ont cédé le deuxième 6-3 avant de s’imposer au super tie-break 11-9 sur leur deuxième balle de match.



Edelweiss Brothers s’est confiée : “On avait déjà gagné au tournoi de Phénix et ce succès aujourd’hui va encore renforcer notre cohésion avec Leilanie, même si on a l’habitude d’aller loin dans les tournois. On joue ensemble depuis déjà un bon moment et ça crée des automatismes et une complicité dont on a eu bien besoin aujourd’hui en finale pour battre Cindy et Mayka dans un match très intense et dur physiquement. Avec Leilanie, nous venons du tennis et si elle continue à jouer au tennis en donnant des cours, moi j’ai complètement arrêté le tennis pour me mettre au padel à fond car je suis complètement mordue de ce sport.”

Ridge Chung et Bruno Laitame solides



La finale P500 hommes opposaient Bruno Laitame et Ridge Chung à Manoa Desvignes et Karl Yomes qui avaient respectivement éliminé en demi-finales les duos Pes-Ah Kim Win Chin et Williams-Duchier. Manoa Desvignes et Karl Yomes étaient revanchards après avoir été battus par Bruno Laitame et Ridge Chung en finale du tournoi de Phénix un mois auparavant, mais par forfait sur blessure de Karl Yomes dans le deuxième set. Et la paire Desvignes-Yomes a démarré fort en breakant rapidement pour mener 3-1. Mais Ridge Chung et Bruno Laitame ont immédiatement débreaké et les deux équipes ont enchaîné efficacement leur service pour se retrouver à 6-6. Chung et Laitame se sont alors montrés les plus solides pour remporter le tie-break 7-5. Et cela s’est confirmé dans le 2e set, Manoa Desvignes et Karl Yomes leur facilitant la tâche en commettant beaucoup de fautes directes. Ridge Chung et Bruno Laitame ont pris le service adverse à 2-2 et menaient par la suite 5-3 sur le service de Manoa Desvignes. À 30-40, ils n’ont pas laissé passer l’occasion de boucler la rencontre sur leur première balle de match pour s’imposer 7-6, 6-3.



Ridge Chung a débriefé la rencontre : “On a été très solides car tous les jeux ont été serrés dans l’ensemble et se sont joués au golden point. On a su mieux gérer les points décisifs. Le fait d’avoir gagné le premier set nous a mis en confiance et ça nous a permis de bien poser notre jeu dans le deuxième car on n’avait pas à courir après le score alors qu’eux devaient prendre plus de risques. On gagne ce soir mais on est tous au même niveau. Les quatre meilleurs étaient en finale aujourd’hui et la hiérarchie peut bouger d’un tournoi à l’autre. On va maintenant bien se préparer pour le Tahiti International Paddle qui aura lieu début avril à Phénix et compte tenu du niveau des adversaires, il faudra que l’on soit au top pour avoir des ambitions.”



Prochain rendez-vous de padel le week-end prochain lors d’un tournoi organisé par l’AS Dragon pour les tableaux P250 et P25. L’AS Phénix a, quant à elle, programmé son tournoi Bardahl du 6 au 8 mars et du 13 au 15 mars avant d’accueillir la Tahiti International Cup du 5 au 12 avril.



Patrice Bastian

