Pacifique des Jeux : Retrouvez le nom des gagnants du jeu concours Be Happy 2018

PAPEETE, le 24 août 2018 - La Pacifique des Jeux a tiré au sort les gagnants du concours Be Happy 2018. Retrouvez la liste des heureux vainqueur d'un lot dans cet article.



Souvenez-vous, le jeu avait commencé le lundi 16 juillet et un premier tirage au sort avait eu lieu le 31 juillet dernier. Pour participer, il fallait joindre 5 tickets non gagnants des jeux Emeraude, Coco bingo, Ia Orana ou encore ‘Ori Tahiti à un bulletin de participation disponible dans le Tahiti Infos ou en point de vente de la Pacifique des Jeux puis glisser le tout dans les urnes disposées à cet effet chez les détaillants de la Pacifique des Jeux.



Vous avez été nombreux à tenter votre chance pour gagner l’un des magnifiques cadeaux ! Les 20 heureux gagnants du tirage final sont issus de plusieurs îles (Tahiti, Moorea, Bora, Rangiroa) et surtout de plusieurs communes, que cela soit de Papeete, de Tiarei en passant par Mateia ou encore Pirae.



CHUNG Lurline, HUMLER Diana et VERON Dominique remportent chacune un weekend pour deux personnes dans les hôtels InterContinental.



ALBORCH Natacha et CHUNG SI NOM Poema gagnent chacune un smartphone XIAOMI MI MAX 2 offert par Vodafone.



TEHAHE Taputuira, CHUNG Vaitea, VOTA Bruno, LENOIR Manuiti et TEHIVA Louise gagnent chacun un bon d’achat d’une valeur de 20.000 F dans les magasins U.



URARII Apuarii, TAEREA Heiana, GARBUTT Patricia, TINOMOE Clarita et AHUUROA Louise remportent chacun un bon de carburant d’une valeur de 20.000F à utiliser dans les stations Shell et Pacific



SUHAS Amita, HORT Louise, TERIITE Veronique, CLARK Heiarii et RAGIVARU Hitiana gagnent chacune une pochette cadeau de tickets à gratter d’une valeur de 20.000 F offertes par la Pacifique des Jeux



Tous les gagnants pourront récupérer leurs lots à partir de ce vendredi 24 août au Fare Loto muni d’une pièce d’identité. La Pacifique des Jeux vous donne rendez-vous en fin d’année pour un nouveau jeu et pleins de surprises à découvrir !