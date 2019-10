PPN : changement de régime réglementaire, changement de régime alimentaire ?

Un changement de régime réglementaire qui, de facto, doit avoir une incidence sur les prix et la volonté des consommateurs de continuer à acheter ces produits. En effet, les articles concernés par la réglementation se trouvaient depuis le mois de mars assujettis de nouveau à la TVA de 5% à incorporer sur le prix de vente TTC en rayon et ne bénéficiaient plus de l'exonération de droits et taxes à l'importation. Une répercussion qui n'était pas automatique puisque les détaillants pouvaient également réduire leur marge pour, in fine, pratiquer les mêmes prix à la caisse. Cependant, les perspectives de ne plus pouvoir continuer à écouler les produits auparavant commercialisés à bas prix a semble t-il poussé les importateurs à réduire les achats malgré la disparition de la marge maximale réglementaire et la possibilité des importateurs et détaillants de vendre chacun au prix qu'ils souhaitent.