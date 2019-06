PMA: Agnès Thill exclue formellement du groupe LREM à l'Assemblée

Paris, France | AFP | jeudi 27/06/2019 - La députée Agnès Thill, farouchement opposée à l'extension de la PMA pour toutes les femmes, a été exclue formellement du groupe LREM à l'Assemblée jeudi, au lendemain de son exclusion du parti présidentiel, a-t-on appris auprès du groupe.



Le bureau du groupe LREM au Palais Bourbon a voté "à l'unanimité" l'exclusion de l'élue de l'Oise, 55 ans, qui avait tenu à plusieurs reprises des propos jugés "polémiques" et "pernicieux" par les instances du parti présidentiel à propos du projet de l'exécutif.

La députée de Beauvais avait notamment comparé la souffrance des femmes seules ayant recours à la PMA à celle de "drogués" ou évoqué l'existence d'un "puissant lobby LGBT" à l'Assemblée.

Promesse du candidat Macron, l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples lesbiens et aux femmes seules est incluse dans le projet de révision des lois de bioéthique. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres en juillet puis examiné par le Parlement fin septembre. Et ce, avec une "liberté de vote" pour les "marcheurs", a promis le délégué général de LREM Stanislas Guerini.

Mme Thill a jugé la procédure à son encontre "scandaleuse" et entend la contester devant la justice.

"Avoir été exclue d'un parti sectaire, c'est plutôt un honneur (...) Non seulement cela ne va pas me faire taire mais je vais encore plus parler", a ajouté jeudi l'ex-directrice d'école sur RMC.

Après ce départ, les effectifs du groupe LREM s'élèvent à 304 députés.