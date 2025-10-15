

P. Diddy, ex-star du hip-hop, transféré dans une prison du New Jersey

New York, États-Unis | AFP | vendredi 31/10/2025 - Le magnat américain du hip-hop P. Diddy a été transféré dans un établissement pénitentiaire du New Jersey, près de New York, pour purger sa peine de quatre ans et deux mois dans une affaire de violences sexuelles, selon le registre du Bureau fédéral des prisons vendredi.



Son dossier indique que Sean Combs, de son vrai nom, est désormais incarcéré à Fort Dix (130km au sud de New York), prison au régime de sécurité plus léger et disposant d'un programme de lutte contre la toxicomanie dans laquelle ses avocats avaient demandé son transfert.



Arrêté en septembre 2024, le chanteur et homme d'affaires était jusque-là détenu dans une prison du quartier new-yorkais de Brooklyn réputée pour son insalubrité.



D'après le registre du Bureau fédéral des prisons, Sean Combs est libérable le 8 mai 2028. Cette date prend en compte le temps déjà passé derrière les barreaux et de possibles remises de peine pour bonne conduite en détention.



Le 3 octobre, P. Diddy a écopé de 50 mois de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution, ainsi que de 500.000 dollars d'amende. Ses avocats ont fait appel de cette peine et de sa condamnation intervenue en juillet, après deux mois de procès.



Les jurés d'un tribunal fédéral de New York ont rejeté les accusations les plus graves de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs portées contre l'ancienne star, lui épargnant l'emprisonnement à perpétuité.



Juste avant de recevoir sa peine, le rappeur avait présenté des excuses à ses deux principales victimes, qualifiant son comportement de "répugnant, honteux et maladif". "J'étais malade. Malade à cause de la drogue, j'étais hors de contrôle", avait-il ajouté.

