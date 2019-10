Pīna’ina’i se sert des mots pour parler des maux

PAPEETE, le 17 octobre 2019 - Le spectacle Pīna’ina’i, lancé par l’association Littérama’ohi en 2011, revient cette année encore. Ce spectacle hors cadre met en scène des textes d’auteurs locaux. Ensuite, des orateurs et des danseurs se relaient pour faire vibrer les mots. Pour cette nouvelle édition, c’est le thème de la maladie (ma’i) qui a été choisi.



Maladie d'une personne ou d'un peuple, du corps, de l'âme, de l'esprit. Pour que les mots, la danse et la musique soient les guérisseurs du verbe gangréné, du mouvement estropié et des mélodies tuméfiées. Ainsi s’annonce le nouveau spectacle Pīna’ina’i.



Le thème choisi pour la 9e édition est ma’i, la maladie. " La maladie parle de nous. De ces personnes ordinaires que nous croisons dans la rue ou d’un espace médical. Ici, dans notre pays. Ma’i nous transporte à l’intérieur des histoires de plusieurs personnages à travers leurs fragilités et leurs incertitudes. Des maladies individuelles et des maladies collectives ", précisent les créateurs.



Pīna’ina’i a été lancé par l’association Littérama’ohi depuis 2011. L’objectif ? " Promouvoir la littérature autochtone dans le cadre des lectures publiques, principalement ", répond l’auteure Chantal Spitz. Les mots sont mis en scène par Moana’ura Tehei’ura. Il explique : " Il faut libérer le mot du livre pour le faire vibrer à l’oreille du spectateur. Dans Pīna’ina’i, le mot devient source de création musicale, chorégraphique et scénique. ",



Cette année, il a voulu changer un peu ses habitudes. Jusqu’alors, il s’emparait des textes, travaillait avec les danseurs, attribuait les rôles suivant son propre projet.



Cette année, lors de la première répétition, il a demandé aux orateurs de construire leur propre personnage. " Considérant le pae pae comme un espace médical, je leur ai demandé de m’expliquer pourquoi ils pourraient se retrouver dans cet espace médical ."



Il leur a fallu bâtir un passé, un présent et un avenir, des traits de caractère, une vie privée... " J’ai trouvé cette démarche très enrichissante même si cela m’a mis dans une position inconfortable, sans aucune maîtrise ou peu. J’ai dû attribuer les textes que j’avais déjà reçus à chaque personnage en respectant l’esprit de chacun. " Ce processus de création a renforcé encore l’implication et l’engagement des orateurs et danseurs, apportant un autre souffle à Pīna’ina’i déjà bien ancré dans le paysage culturel.



" Parmi les auteurs et les lecteurs, participent des grands noms de la littérature de notre pays ainsi que de jeunes auteurs prometteurs. Par ailleurs, nous avons la chance d’avoir chaque année les plus grandes pointures du ‘ori Tahiti issus de différents groupes de danse de Tahiti, un compositeur d’un talent incontestable et reconnu dans notre pays pour soutenir ce fabuleux projet artistique… ", se réjouit Moana’ura Tehei’ura.



Les amateurs et fidèles du rendez-vous pourront retrouver tous les textes, illustrés de photo de spectacle, de Pīna’ina’i dans le prochain livret de l’association Littérama’ohi. Il sera disponible au Salon du livre en novembre.