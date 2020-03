Outre-mer: premier décès lié au coronavirus à Saint-Martin

Paris, France | AFP | dimanche 29/03/2020 - Un premier décès lié au coronavirus a été comptabilisé dimanche dans l'île de Saint-Martin, aux Antilles, ont annoncé la préfecture, l'Agence régionale de santé de Guadeloupe et la direction de l'hôpital local.



Le patient, âgé de 61 ans, est décédé jeudi, mais les tests ont révélé vendredi qu'il avait le coronavirus.



L'homme avait présenté une détresse respiratoire à son domicile mercredi, "une semaine après un accident de la voie publique ayant entraîné un traumatisme", ont indiqué les autorités dans un communiqué.



"Les examens complémentaires ont révélé un terrain de comorbidités compliqués de séquelles du traumatisme", expliquent les autorités. "Le décès est multifactoriel mais l'infection à Covid-19 a été très probablement un facteur déterminant".



La collectivité de Saint-Martin compte à ce jour 18 cas avérés de coronavirus, dont 9 hospitalisés et deux guéris, pour une population de moins de 35.000 habitants. Comme tous les Outre-mer, Saint-Martin fait l'objet d'un confinement et de restrictions aériennes.



C'est à Saint-Martin et dans l'île voisine de Saint-Barthélemy qu'ont été détectés les premiers cas de coronavirus dans les Outre-mer, le 1er mars dernier. A ce jour, plus de 600 cas de malades de coronavirus ont été comptabilisés en Outre-mer, et sept décès ont été recensés.