

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Tahiti le 22 septembre 2025. L'attaquant du Paris SG Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or lundi lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, devenant le sixième français à recevoir la récompense suprême.





Ses 35 buts et 16 passes décisives et la victoire du PSG en Ligue des champions, en championnat et en coupe nationale en avaient fait le favori au Ballon d'Or, devant le Barcelonais Lamine Yamal.



Le nom d'Ousmane Dembélé a été prononcé par l'ancien Parisien Ronaldinho en fin de soirée, sous les vivats d'une grande partie de la salle qui avait scandé son nom dans les minutes précédentes.



"Merci, je n'ai vraiment pas de mots, ça a été une saison incroyable avec le Paris SG, je remercie le PSG qui est venu me chercher en 2023", a déclaré Ousmane Dembélé, qui n'a pu retenir ses larmes lors de son discours de remerciements, également adressés à son l'entraîneur Luis Enrique, "comme un papa pour moi".



"On a pratiquement tout remporté", "ce trophée individuel c'est vraiment le collectif qui l'a gagné", a-t-il ajouté. "Le Ballon d'Or n'a pas été un objectif dans ma carrière, mais j'ai travaillé pour l'équipe pour gagner la Ligue des champions".



Ousmane Dembélé a vécu une véritable transformation, en quelques mois. Lui qui était connu pour ses dribbles virevoltants mais aussi ses maladresses face au but s'est mué en finisseur. Et sous la houlette de son entraîneur Luis Enrique, il a encore augmenté son influence dans le jeu, se permettant régulièrement de décrocher vers le milieu de terrain pour aider à construire.



Il succède à l'Espagnol Rodri. Le précédent Ballon d'Or français remonte à seulement trois ans avec Karim Benzema.



Le PSG accapare le classement avec cinq joueurs dans le top 10: outre Dembélé, Vitinha (3e), Achraf Hakimi (6e), Gianluigi Donnarumma (9e) et Nuno Mendes (10e). Et Khvicha Kvaratskhelia est 12e, Désiré Doué 14e, Joao Neves 19e, Ruiz 25e.



Le PSG a d'ailleurs été désigné meilleur club de la saison. Le président Nasser Al-Khelaïfi est venu recevoir le trophée sur scène.

Le trophée Gerd Müller de meilleur buteur de la saison a été attribué à Viktor Gyökeres, passé cet été du Sporting Portugal à Arsenal, et à la Barcelonaise Ewa Pajor.



Quant à Kylian Mbappé, il est 7e du classement Ballon d'Or.

Palmarès complet des trophées de la soirée du Ballon d'or 2025, lundi au Théâtre du Châtelet à Paris



. Ballon d'or masculin:

Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)



. Ballon d'or féminin:

Aitana Bonmati (ESP/FC Barcelone)



. Trophée Johan Cruyff (meilleur entraîneur)

Luis Enrique (ESP/PSG)



. Trophée Johan Cruyff (meilleure entraîneure)

Sarina Wiegman (NED/Angleterre)



. Trophée Gerd Müller (meilleur buteur)

Viktor Gyökeres (SWE/Arsenal)



. Trophée Gerd Müller (meilleur buteuse)

Ewa Pajor (POL/FC Barcelone)



. Trophée Raymond Kopa (meilleur jeune)

Lamine Yamal (ESP/FC Barcelone)



. Trophée Raymond Kopa (meilleure jeune)

Vicky Lopez (ESP/FC Barcelone)



. Trophée Lev Yachine (meilleur gardien):

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG/Manchester City)



. Trophée Lev Yachine (meilleure gardienne):

Hannah Hampton (ENG/Chelsea)



. Prix Socrates (action caritative)

Fondation Xana (Créée par Luis Enrique pour les enfants malades)



. Meilleure équipe masculine:

Paris Saint-Germain (FRA)



. Meilleure équipe féminine:

Arsenal (ENG)



Rédigé par AFP le Lundi 22 Septembre 2025 à 11:01 | Lu 253 fois





