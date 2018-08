Ouragan Lane: Trump déclare l'état d'urgence à Hawaï

Hawaiian Ocean View, Etats-Unis | AFP | jeudi 23/08/2018 - Le président Donald Trump a déclaré l'état d'urgence dans l'Etat américain de Hawaï, ouvrant le déblocage de fonds fédéraux avant le passage imminent de l'ouragan Lane dans l'archipel, a annoncé la Maison Blanche jeudi.



Cette proclamation d'état d'urgence mercredi permet à l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema) "d'apporter une aide adéquate pour soutenir les mesures d'urgences nécessaires", a expliqué la Maison Blanche dans un communiqué.

Selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans du Pacifique (CPHC), publié à 12H00 GMT jeudi, Lane se trouvait à 370 kilomètres des côtes de Kailua-Kona (ouest de l'île principale) et à 540 kilomètres d'Honolulu, la capitale de l'Etat.

Porté par des vents soufflant à 215 km/h, il avançait à 11 km/h, en légère baisse par rapport à mercredi.

Situé au sud de l'archipel, il remonte vers le nord-ouest.

Le président Donald Trump a invité mercredi les habitants à se préparer à l'arrivée de cette puissante tempête, actuellement de catégorie 4 (sur 5) sur l'échelle Saffir-Simpson.

"Selon les prévisions, l'oeil de Lane passera très près des principales îles hawaïennes tard aujourd'hui et vendredi", a expliqué le CPHC dans son dernier communiqué.

Une "alerte ouragan" est en vigueur depuis mardi pour l'île principale de l'archipel américain, ainsi que pour le comté de Maui, composé de plusieurs îles, dont celles de Maui, Lanai et une partie de Molokai. Cela signifie que des conditions dignes d'un ouragan (vent, pluie, vagues) sont prévues dans ces zones.