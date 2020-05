Où trouver vos masques

Bien qu'il n'ait pas la même efficacité que le masque chirurgical, le masque en tissu permet de limiter la contamination d'autrui avec ses postillons. Du côté des circuits bénévoles, une grande mobilisation s'est formée pour confectionner de tels masques pour protéger la population et les acteurs de première ligne. A tel point que certains ont profité de leur confinement pour coudre des masques. De nombreux exemples d'actions de solidarité ont fleuri au fenua ces dernières semaines. Les bénévoles qui participent à ces actions se retrouvent sur les différents groupes de solidarité sur Facebook. Le collectif “Masques solidaires de Tahiti” par exemple, réuni 102 couturières bénévoles. Elles reçoivent chacune un kit de tissus et d'élastiques ainsi qu'un tutoriel pour confectionner des masques aux normes Afnor. Le grand public peut commander ces masques sur la page Facebook. Enfin, les communes aussi se sont également mobilisées pour fournir des populations fragiles comme les matahiapo et les familles les plus démunies.



Du côté des circuits payants, il est possible de se procurer des masques en tissus dans certaines grandes enseignes ou dans des stations-services. Il est également possible de faire appel à des couturières patentés, ou encore à des structures telles que le centre d'hébergement d'urgence Pu o te hau de Pirae. Ce centre héberge des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants et récemment, les résidentes se sont lancées dans la confection de masques en tissus qu'elles vendent à 500 Fcfp l'unité. Il existe différents modèles de masques. Certains sont faits entièrement en tissu, d'autres avec un mélange de tissus et d'élastiques. Ils coûtent généralement entre 500 et 700 Fcfp.