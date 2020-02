Oscar Temaru remet les pendules à l’heure à Papeete

Tahiti, le 23 février 2020 - Le président du Tavini huiraatira, Oscar Temaru, assure que la seule liste qu’il soutiendra à Pape’ete sera celle de Chantal Minarii Galenon, même si la militante Tavini Maryse Tautiare Ollivier devient la tête de liste de Amuitahiraa no Pape’ete en lieu et place de Gaston Flosse. « Je sais qu’en face, il y a quelqu’un dont le rêve est de casser le Tavini. Il ne réussira pas », lâche le leader indépendantiste.



Mardi dernier, Chantal Minarii Galenon a invité la presse pour présenter sa liste A Here ia Pape’ete ainsi que son programme. Le leader indépendantiste Oscar Temaru était présent pour officialiser cette dernière. Quelques jours plus tard, Maryse Tautiare Ollivier, seconde de liste de Amuitahiraa no Pape’ete de Gaston Flosse, affirmait à Tahiti infos qu’elle pourrait mener la liste en cas de refus d’inscription à Papeete du leader du Tahoera’a. Interrogé sur la réaction d’Oscar Temaru à son éventuelle candidature, la Tavini Maryse Tautiare Ollivier affirmait : « Il m'a répondu que c'était bien et que cela changeait tout. Il a toujours voulu que ce soit un ou une Tavini qui soit la tête de liste sur Pape'ete. Et je répète Chantal Galenon aurait pu patienter ».