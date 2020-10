Oscar Temaru : "Organisons un référendum"

Et qu'est-ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une telle différence sur l'avancée du processus d'évolution institutionnelle entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ? Est-ce que ce sont uniquement des évènements marquants comme ceux d'Ouvéa par exemple ?



"Non… La colonisation est la même. Que ce soit chez nous, en Afrique ou dans d'autres pays. C'est le système colonial. Simplement, depuis le combat de monsieur Pouvana'a a Oopa, nous avons affaire aux mêmes adversaires politiques qui continuent à tromper notre population. Quand monsieur Gaston Flosse parle d'indépendance et dit qu'il serait aussi pour l'indépendance, je rigole et je dis qu'un chien saura pédaler avant. Non, il n'est pas concerné du tout par notre combat. C'est un peu les colons de notre Pays… Donc qu'est-ce qui renforce ce comportement là ? C'est cette politique d'assistanat, soutenue par l'État. Tout ce qui intéressait la France, notamment pendant les essais nucléaires, c'est la paix sociale. Et Gaston a obtenu tout ce qu'il voulait… Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que lorsque l'on parle de l'assistanat, il y a des assistés mais il y a aussi les autres. Il y a les achetés et les acheteurs, comme on dit. Il y a les corrompus et les corrupteurs… Ça c'est l'enjeu qui fait que l'État ne veut pas lâcher le morceau. Aussi bien en Nouvelle-Calédonie, où ce n'est pas fini cette affaire. On sait qu'il y a le nickel là bas, on sait ce qu'il y a ici. Mais bon sang, le droit de souveraineté n'a pas à tenir compte de tout ça."



Vous ne pourriez donc même pas vous entendre avec Gaston Flosse sur la finalité d'un référendum ?



"Non, ce n'est pas avec Gaston Flosse qu'il faut qu'on s'entende. C'est avec l'État. C'est pour ça qu'il nous fallait un œil extérieur, parce que sinon le rapport de force n'est pas assez équilibré. C'est pour ça que notre stratégie a toujours été de réussir notre réinscription. Comme pour la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. Si elle n'était pas réinscrite sur la liste des Pays à décoloniser, ils auraient eu beau faire… Heureusement, il y avait la pression des pays du Forum et la pression des pays du monde entier parce que la Nouvelle-Calédonie était au bord de la guerre civile. On se pose la question, faut-il en arriver là pour que notre droit de souveraineté soit reconnu par la France ? On se pose la question…"



Quand on compare notre situation politique de ces dernières années avec la Nouvelle-Calédonie, on a l'impression que le débat idéologique entre indépendance et autonomie est moins présent en Polynésie française ?



"Ce sont plutôt les médias que je critique. À chaque fois quand j'entends et j'analyse ce qui se dit, c'est toujours pour soutenir le parti majoritaire en place et maintenir le statu quo. Et nous on avance avec nos petits moyens."



Croyez-vous ceux qui appellent à dépasser ce clivage indépendance-autonomie en Polynésie ?



"Non. On essaie de confondre la situation sociale ou les problèmes économiques du pays avec les compétences qui sont accordées pour dire qu'on n'a plus rien à revendiquer, qu'on a les apparats d'un État souverain et qu'on se suffit avec ça… Ça, on peut raconter ça aux gens de Pukarua ou de Reao, mais pas au niveau international. Ça ne marche pas."



Dernière question sur une idée que l'on entend souvent comme contre-argument à l'indépendance. Faut-il selon vous d'abord créer les conditions de l'autogestion, notamment économique, pour accéder ensuite à l'indépendance ou est-ce qu'il faut obtenir l'indépendance et réadapter ensuite notre développement ?



"J'ai toujours dit que c'est le politique qui doit dicter l'économie. Et non le contraire".