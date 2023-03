Orage, Rapa placé en vigilance orange

Tahiti, le 20 mars 20223 – Météo-France a placé lundi matin, Rapa en vigilance orange pour orages pouvant générer de “fortes précipitations”. Des rafales de vent de 120 km/h sont attendues dans la journée. Le haut-commissariat invite les habitants de la zone à redoubler de prudence.



Météo-France a placé, lundi matin, l'île de Rapa en vigilance orange pour “orages générant de fortes précipitations et de fortes rafales” dépassant régulièrement les “120 km/h en journée”. Dans un communiqué, le haut-commissariat invite les habitants de la zone à redoubler de prudence et à respecter les consignes de sécurité suivantes : Limiter ses déplacements et se mettre à l'abri ; ne pas s'abriter sous un parapluie ni sous un arbre ou contre une paroi : ne pas toucher de fils électriques tombés au sol ; ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés ; éviter les activités en plein air et les sorties en montagne et en mer ; ne pas s'approcher des rivières en crue ni des caniveaux le long des routes ; être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d'arbre ou de coulées de boue ; ne pas s'engager sur des routes inondées ; et suivre les bulletins Météo-France. En cas d'urgence, il est recommandé de composer le 18 à terre ou le 16 en mer.



Toujours d'après le rapport de Météo-France, les conditions météorologiques devraient perdurer jusqu'à mardi matin, tandis qu’une “accalmie plus nette est prévue mardi après-midi”. Le temps ailleurs en Polynésie sera, lui, plutôt calme bien que “quelques averses” ou un “coup de tonnerre” soient possibles sur l’archipel de la Société, en particulier aux îles Sous-le-vent.