

Opération de neutralisation d’un engin contenant du phosphore découvert en mer

Tahiti le 18 mars 2026. Une opération de neutralisation d’un engin contenant du phosphore est actuellement en cours. L'engin contenant du phosphore, substance inflammable au contact de l'air, a été retrouvé en mer au large de Punaauia par un pêcheur.





En dehors des opérations de manipulation qui doivent être réalisées par des professionnels, cette substance ne représente pas de danger pour la population.



Le JRCC Tahiti, la gendarmerie nationale en Polynésie française et les forces armées en Polynésie française, notamment les équipes de déminage, sont actuellement en cours d’intervention pour sortir l’engin de l’eau et le ramener à terre au Parc Vaira’i de Punaauia afin de le neutraliser.



Afin de garantir le bon déroulement des opérations et une intervention en toute sécurité, un périmètre de sécurité est établi autour du Parc Vaira’i de Punaaia. Tout accès y est donc interdit.



Le poste de commandement du Haut-Commissariat est activé, en lien avec un officier de la direction de la Protection civile déployé sur site, pour coordonner les opérations sous l’autorité du Haut-commissaire.

Pour votre sécurité, il est interdit de vous rendre dans le périmètre de sécurité du parc Vaira’i et d’éviter toutes activités nautiques à proximité et au large du parc Vaira’i

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 18 Mars 2026 à 14:46 | Lu 747 fois



