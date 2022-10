Opération d'Interpol dans les Caraïbes: 50 interpellations en Guadeloupe

Paris, France | AFP | samedi 29/10/2022 - Les forces de sécurité intérieures et douanes en Guadeloupe "ont procédé à 50 interpellations" sur l'île lors d'une soixantaines de contrôles ayant eu lieu dans le cadre d'une opération plus large, menée par Interpol et baptisée Trigger VII, a-t-on appris samedi dans un communiqué de la préfecture de Guadeloupe.



Il s'agissait "d'aider les pays membres à mettre en œuvre des approches d'enquête", dans le cadre notamment de la lutte contre "le trafic international d'armes à feu" et "contre la criminalité" qui y est liée, indique le même communiqué.



Entre le 11 septembre et le 1er octobre, 63 opérations ont été menées, réparties entre contrôles routiers, contrôles de quartiers dits "sensibles" ou d'établissements recevant du public ou encore des contrôles de colis, de conteneurs, de navires de transports ou de plaisance,



Elles ont conduit à découvrir "deux fusils de calibre 12 mm, et 7 armes de poing de calibre 9 mm", indiquent aussi les autorités, ainsi que des munitions.



50 interpellations ont également été menées, dont "8 relatives à la détention d'une arme ou de munition", 15 liées à la détention, cession, offre ou consommation de stupéfiants, et 5 liées à l'immigration illégale, "dont 4 passeurs présentés en comparution immédiate", précise le communiqué.



Ces opérations guadeloupéennes ont également permis de saisir, en marge de ce dispositif de lutte contre la prolifération des armes, "1.250 kilogrammes de cocaïne", "629 cartouches de cigarettes", "549 litres d'alcool de contrebande" et d'interpeller "3 individus faisant l'objet de fiches de recherches", indiquent également les autorités, qui ajoutent que "42 passagers en situations irrégulières parmi lesquels deux mineurs" ont été interpellés.



Sur l'ensemble des Caraïbes, 346 armes à feu, 3.328 munitions, 10 tonnes de cocaïne, 2,5 tonnes de cannabis et près de 3.800 plants de cannabis ont été trouvés, mais aussi 8.200 faux dollars, notamment. Au total, l'opération, à laquelle ont participé 19 pays, a conduit à arrêter près de 500 personnes.