One veto show, un spectacle qui a du chien

TAHITI, le 21 février 2022 - Carole CK est vétérinaire le jour. La nuit et ses jours de repos, elle est humoriste. Elle présente un "one-veto-show" sur la base de ses expériences et rencontres professionnelles. Elle raconte les coulisses de son métier et profite de l’occasion pour dire ce qu’elle pense des hommes et des bêtes.



Elle présente le spectacle comme les " coulisses de son métier ". Carole CK, vétérinaire, a choisi la scène pour s’exprimer. Elle y rapporte " tout ce qu’un véto peut voir ", l’attachement des femmes et des hommes à leurs bêtes, le manquement aux soins parfois, les failles de l’humain. L’humoriste n’hésite pas à malmener le genre humain en général, son mari et sa fille en particulier, " pour célébrer l’animal ". Son mari est son "souffre douleur", dit celle qui préfère son chien à sa fille. Elle insère aussi des conseils, " des informations véridiques comme en consultation pour que les gens apprennent des choses ".



Activités complémentaires



Cela fait 20 ans qu’elle aménage son temps pour pouvoir continuer à exercer son métier tout en assouvissant son désir de scène. " L’un nourrit l’autre ." Les spectacles développent son aisance à communiquer avec les autres. Les soins et mon travail en clinique constituent une matière de choix pour composer ses spectacles.



Son amour pour les animaux a fait d’elle une vétérinaire. Elle repense notamment à son chien, un fox terrier, reçu à l’âge de 11 ans. " Mon ami ", se rappelle-t-elle. Elle est venue au théâtre " sur le tard ". Elle était au milieu de sa vie, elle s’est dit que " s’il fallait faire une folie c’était maintenant ou jamais ". Elle s’est inscrite dans une école de one-man-show. Son premier challenge a été d’écrire un sketch, de formuler tout ce qu’elle pensait par le biais de l’humour, car " cela marque plus les esprits. Une blague est toujours plus impactante ." Inspirée par Blanche Gardin, elle a pris quelques années pour mettre sur pied son one-veto-show.



Porte-parole de la profession





Parfois, dans sa pratique, Carole CK vit des choses difficiles, dures à vivre. Tout comme ses collègues. Par exemple, certaines personnes lui demandent d’euthanasier leur animal sans raison valable, pour une histoire d’argent ou parce qu’il est trop âgé et demande sans doute plus d’attention. Elle a eu à décider de mettre un terme à la vie de portées de chatons déposés discrètement devant la clinique ou de chiens de catégories considérés comme dangereux. En abordant ces sujets délicats, elle se sent un peu la porte-parole de la profession. " Et puis cela permet d’évacuer ." Sans donner de leçon, elle s’interroge aussi sur scène sur le fait de manger de la viande. " Je préfère remercier les porcs, plutôt que de les balancer. "



Elle tourne en France depuis un an et demi avec son "one-veto-show". À Paris essentiellement, mais aussi un peu en Province. Une suite n’est pas impossible, car le sujet " est dense " et " on peut encore aller plus loin ", assure-t-elle.

Pratique



Quatre représentations : le vendredi 25 février à 19h30, le samedi 26 février à 17 heures et 19h30 et le dimanche 27 février à 17 heures au petit théâtre de la Maison de la culture de Papeete.

Durée : 1 heure.

Pièce conseillée à partir de 12 ans

Billets disponibles

Un ou deux guets à poils (plutôt des chiens) sont les bienvenus.



Nos amis les bêtes



Ainsi se présente le spectacle One-veto-show : " Sous ses airs classe et pince-sans-rire, Carole CK, vétérinaire le jour, humoriste la nuit, répond à toutes vos questions : comment faire un diagnostic alors qu'un animal n'a pas la parole ? Qu'est-ce que ça signifie si on vous offre un bouledogue français ? Que penser des chats qui tètent les lobes d'oreille ?

Sans s'épargner, elle fait le diagnostic de la faune qui l'entoure : son mari, sa fille, la société. Une vétérinaire ouvre sa gueule sur scène. Ses propos ne seront pas muselés. " Elle mêle, sur scène, vie professionnelle et vie personnelle et résume : " les gens vont tout savoir sur la castration, l’euthanasie et mes seins ".



