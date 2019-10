Oceania : Mahuta “satisfait” des résultats

PAPEETE, le 8 octobre 2019 - Les championnats d’Océanie de pétanque se sont déroulés à Melbourne ce week-end. Patrick Mahuta, coach de la sélection de Tahiti, dresse un bilan positif de cette compétition. Tahiti a remporté ces Océania et se qualifie pour les championnats du monde, prévus en Suisse en 2020.



La sélection de Tahiti de pétanque, toujours à Melbourne, va rentrer d’Australie avec un bilan positif et une qualification pour les championnats du monde en poche. Quatre médailles d’or, trois médailles d’argent et quatre médailles de bronze ont été obtenues, même si la médaille d’or de la catégorie reine –la triplette– lui a échappé.



Yann Nauta a été l’homme fort de la sélection tahitienne avec trois médailles d’or à lui tout seul, sur les quatre obtenues. Pour le coach Patrick Mahuta, “Yann pourrait être le Zidane tahitien de la pétanque ! Il a connu des hauts et des bas mais c’est un génie. Il mériterait largement une place en équipe de France. Kévin Bocahut, notre capitaine, a réussi à bien le driver”.



Patrick Mahuta est cependant déçu de la défaite en finale de la triplette tahitienne. “On ne peut pas être satisfaits à cent pour cent car nous avons manqué la médaille d’or en triplette de très peu. Yann était fatigué. On a perdu 13/10, ce qui vient ternir un peu nos résultats. Mais je suis globalement satisfait car nous remportons ces Océania, nous sommes numéro un au niveau des médailles et nous nous sommes qualifiés largement pour les championnats du monde”

SB