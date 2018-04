Océane Teriipaia, prétendante au titre de meilleur pâtissier de Polynésie

Catégorie "Professionnels"

Océane Teriipaia, pâtissière à "Bon Apetahi" à Uturoa, Raiatea.



Pourquoi participez-vous au concours ?

"Je suis passionnée par la pâtisserie depuis mon plus jeune âge. Je suis impatiente de participer à ce concours, avec d’autres candidats, car la pâtisserie, c’est avant tout le partage !

J'espère que ce concours m'apportera davantage confiance en moi. De nature très motivée et déterminée, je vois ce concours comme un vrai challenge, malgré les difficultés qui m'attendent.

La particularité de ce métier est d'être toujours parfait, la moindre erreur peut tout faire tomber à l'eau. Il faut toujours se surpasser et donner le meilleur de soi-même pour donner à chaque dessert de la beauté.

Ce concours représente également une belle opportunité pour l'avenir. J’espère que le fait d'y participer m'aidera peut-être à réaliser mon plus grand rêve, celui d'aller dans les plus grandes écoles de pâtisserie en France."





Quel est ton parcours personnel et professionnel ?

"J’ai obtenu un BEP hôtellerie en 2014 et un bac professionnel, option cuisine en juin 2015. J'ai eu la chance d’effectuer plusieurs stages, notamment au Raiatea Lodge, au Supermarché Liaut, ainsi qu'au Royal Tahitien. Ces expériences m'ont permis de travailler à la Pâtisserie "Bon Apetahi", située à Uturoa, Raiatea. Elle est dirigée par le chef Nicolas Munos."